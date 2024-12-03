3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Eğitim Hakkı Vurgusu - Son Dakika
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Eğitim Hakkı Vurgusu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü\'nde Eğitim Hakkı Vurgusu

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerin eğitim haklarının korunması ve özel eğitim öğretmeni ihtiyacının karşılanması gerektiğini vurguladı. Çelebi, ailelerin talepleri doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinin daha erken başlaması gerektiğini belirtti.

03.12.2024 10:27  Güncelleme: 10:28
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ülkemizde engelli bireyler ve eğitim hakları konusunda açıklamalarda bulunan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, "İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 26. Maddesine göre, tüm bireylerin kendi kişiliğini geliştirmesi yönünde eğitim almalarının gerekliliği ile herkesin hakkı olan eğitimden engelli vatandaşlarımızın da en iyi şekilde yararlanması için gerekli yasal ve idari düzenlemeler biran önce yapılmalıdır."

Çelebi yaptığı basın açıklamasında ülkemizde engelli vatandaşlarımızın eğitimi konusunda yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine değindi.

Özel eğitim öğretmeni açığı acilen giderilmeli

Son yıllarda özel eğitim öğretmenliği ile ilgili eğitim veren üniversitelerin sayısı artsa da hala yeterli öğretmen bulunmadığını ifade eden Çelebi, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Özellikle taşrada özel eğitim öğretmeni ihtiyacı alan dışı ücretli öğretmenlerle karşılanıyor. Alan öğretmeni sayısı artırılmalıdır.

Okullarda öğretmenlerin yanında sağlık personelleri istihdam edilmeli

Özel eğitim okulları başta olmak üzere engelli öğrenci bulunan okullarda özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni gibi genel eğitim öğretmeni yanında, yardımcı öğretmen, dil ve konuşma terapisti ile fizik tedavi uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, doktor, hemşire ya da sağlık memuru gibi sağlık personelleri bulundurulmalıdır.

Özel eğitim çok daha erken dönemde başlamalı

Özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinin erken çocukluk döneminde (0-3 yaş) başlatılmasının önemine değinen Çelebi, bu eğitim ailenin yazılı talebi durumunda alınan bir hizmettir. Aileden talep gelmeksizin özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimi başlamalıdır.

Toplumsal bilinç hala istenilen düzeyde değil

Herkesin bir engelli adayı olduğu unutulmamalı. Herkesin artık toplumda engelli vatandaşlarımızın da bulunduğunu unutmadan haklarına saygılı olması gerekir. Hala toplumumuzda engelli vatandaşlarımız ya görmezden geliniyor ya da acınarak bakılıyor.

Aileler unutulmamalı

Özellikle belediyeler engelli vatandaşlarımızın ailelerine yönelik desteklerini artırmalı. Çok daha zor bir hayat geçiren engelli bireylerimizin ailelerine yönelik çocuklarını kısa süreliğine de olsa bırakabileceği yerlerin açılması mutluluk verici. Sayılarının ve kalitelerinin artırılması gerekir"

Özel eğitim öğretmenlerine yıpranma payı verilmeli

SGK verilerine göre kamuda ve özel sektörde yaklaşık 45 iş kolunda çalışan meslek mensuplarına verilmekte olan yıpranma payı hakkının özel eğitim öğretmenlerini ve bu alanda çalışan ilgili personeli de kapsaması gerektiğini talep eden Çelebi, "Gerçekten yıpratıcı ve zor şartlar altında çalışan özel eğitim öğretmenlerimize fiili hizmet zammı acilen verilmelidir. İlgili bakanlarımızın en kısa zamanda fiili hizmet süresi zammına yönelik adım atmalarını bekliyoruz. Engelli yavrularımıza eğitim vererek ailelerini memnun ve mutlu eden özel eğitim öğretmenlerimizin de memnun ve mutlu edilmesi ve haklarının verilmesi gerekir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Eğitim Hakkı Vurgusu - Son Dakika

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