3 Aralık Dünya Engelliler Günü Törenle Kutlandı

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3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından işaret diliyle İstiklal Marşı okundu. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, "Ülkemizde engelliler sıkıntı yaşamakta. Sağlık kurulunda alınan raporlar gibi bu konuları genel merkezimiz yetkili bakanlığa dosya halinde veriliyor. Ümit ediyoruz ki bu konularda daha iyi gelişme olurda engelliler yaşamda yaşadıkları sıkıntıyı aşmış olurlar. Yerelde kamu yararına dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şuanda derneğimizde 80'nin üzerinde talep var. Derneğimiz şehir merkezimizde güzel yerde. Önümüzde ki aylarda şehrimizde yapılacak çalışmalarla kaldırımlarda da gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruzr"dedi.

Programın şiirlerinin okunmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK