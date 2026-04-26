3 bin 500 vatandaşı doğru meslekle buluşturdular

Düzce'de 6 yıl önce kurulan ve "doğru işe doğru insan" parolasıyla hareket eden İş Kulübü, faaliyet gösterdiği günden bu yana 3 bin 500 vatandaşı iş hayatına kazandırdı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleriyle 27 Aralık 2019'da kurulan Düzce Belediyesi İş Kulübü, iş arayanlar ile işverenler arasında köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Düzce Belediyesi İştirak Şirketi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş, Düzce Valiliği, İŞKUR ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında faaliyetlerini sürdüren kulüp, kısa sürede binlerce kişinin istihdam edilmesine aracılık etti.

İş Kulübü Sorumlusu Dilale Seyyar, "İşin Özü İnsan" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, özellikle kadınlar, gençler, engelliler ve uzun süredir işsiz olan vatandaşlara rehberlik ederek onların aktif iş gücüne katılmalarına imkan sağladıklarını kaydetti.

"13 bin vatandaşımızla yüz yüze görüştük"

Sosyal sorumluluk bilinciyle ve "doğru işe doğru insan" mottosuyla hareket eden bu girişimin, iş arayanların yanı sıra nitelikli iş gücü arayan işverenlere de büyük avantajlar sunduğunu vurgulayan Seyyar, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İş ve meslek danışmanlarımız bugüne kadar yaklaşık 13 bin vatandaşımızla yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. 9 bin 500'e yakın vatandaşımız işe yönlendirildi, 3 bin 500 vatandaşımız da işe yerleştirildi. Düzce Belediyesi İş Kulübü olarak iş arayan her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. Onları önemsiyoruz ve Belediye Başkanımız Faruk Özlü'nün liderliğinde şehrimizin istihdam gücünü artırmak için faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz."

Seyyar, iş arama sürecindeki vatandaşların kurumsal e-posta, iletişim numaraları veya doğrudan ofis ziyareti yoluyla kendilerine ulaşabileceğini, iş ve meslek uzmanlarından randevu talep ederek kayıtlarını kolayca oluşturabileceklerini sözlerine ekledi. - DÜZCE