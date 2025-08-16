3'ncü Ordu Komutanlığına atanmıştı emekliliğini istedi - Son Dakika
3'ncü Ordu Komutanlığına atanmıştı emekliliğini istedi

3\'ncü Ordu Komutanlığına atanmıştı emekliliğini istedi
16.08.2025 13:27
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Erzincan'da bulunan 3'ncü Ordu Komutanlığı'na Orgeneral Kemal Yeni atanmıştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Erzincan'da bulunan 3'ncü Ordu Komutanlığı'na Orgeneral Kemal Yeni atanmıştı. Yeni emekliliğini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiralin atamaları yapılmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı'nın yerine Orgeneral Kemal Yeni atanmıştı. Orgeneral Kemal Yeni'nin atama kararlarının ardından emeklilik dilekçesi verdiği bu talebin de işleme konulduğu öğrenildi.

Yerine Korgeneral Tuncay Altuğ atandı

Orgeneral Kemal Yeni'nin yerine 3. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Tuncay Altuğ atandı.

Tümgeneral Tuncay Altuğ, 2024 yılının Ağustos ayında düzenlenen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı görevine atanmıştı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 3'ncü Ordu Komutanlığına atanmıştı emekliliğini istedi - Son Dakika

SON DAKİKA: 3'ncü Ordu Komutanlığına atanmıştı emekliliğini istedi - Son Dakika
