30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü'nde Coşkuyla Kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı Beylikdüzü'nde büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen Zafer Korteji renkli görüntülere sahne olurken, sonrasında ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sahne aldı. Kutlamada konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "30 Ağustos'un önemi çok büyük, Türk tarihi için bir kırılma anıydı. Bu millet, egemenlik ve bağımsızlık olmadan yaşamayacağını bütün dünyaya haykırdı" dedi.

Bu yıl 102'ncisi kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Beylikdüzü'nde renkli sahneler oluştu. Bayraklarını alarak Zafer Kortejine katılan vatandaşlar kilometrelerce uzunluktaki yolu marşlar söyleyerek yürüdü. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın öncülüğünde yürüyen binlerce vatandaşa ise bando, dans ekipleri ve farklı ülkelerden gelen gruplar eşlik etti. Yürüyüşün ardından ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sahneye çıkarak sevenleri ile buluşurken, vatandaşlar doyasıya eğlendi.

"Size baktığımda karşımda binlerce, on binlerce Gazi Mustafa Kemal Atatürk görüyorum"

Zafer Korteji'nde binlerce vatandaşın yürüyüşüne öncülük eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bugün Beylikdüzü'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılını kutluyoruz. Bizim her yıl düzenlediğimiz Sevgi ve Barış Festivali'ne rastlıyor genelde bayram. İkisini de coşku ile Beylikdüzü'nde kutluyoruz. Tabi 30 Ağustos'un önemi çok büyük, Türk tarihi için bir kırılma anıydı. Bu millet egemenlik ve bağımsızlık olmadan yaşayamayacağını bütün dünyaya haykırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Kortejin sonunu göremiyoruz, çok şey borçluyuz bu toprakları bizler için vatan kılanlara" ifadelerini kullandı.

Konser öncesinde alanda toplanan vatandaşlara da seslenen Çalık, "Bugün karşımda 'zafer bizimdir' diyen bir milletin zafer kazanmış, tam bağımsızlığı kazanmış evlatlarını görüyorum. Bugün size baktığımda karşımda binlerce, on binlerce Gazi Mustafa Kemal Atatürk görüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL