30 Ağustos Zafer Bayramı Denizli'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Denizli'de coşkuyla kutlandı

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Denizli'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Törenler, çelenk sunma, saygı duruşu, geçit töreni ve ödül töreni gibi etkinliklerle gerçekleştirildi.

30.08.2024 13:53  Güncelleme: 14:04
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30 Ağustos Zafer Bayramı Denizli'de coşkuyla kutlandı

DENİZLİ - Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerde coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü Denizli'de törenlerle kutlandı. Programa Pamukkale Kaymakamlığın önünde Atatürk büstüne çelenk sunma ile başladı. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban, vatandaşları ve askeri korteji selamlayarak, Zafer Bayramlarını kutladı. Denizli Valiliği önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterisi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin protokol üyeleri tarafından ödüllendirilmesi sonrası resmi kutlama programında geçit töreni yapıldı. Törende askeri tören birlikleri, askeri araç geçişi, Muharip Gaziler Derneği üyelerinin askeri araç ile geçişi, sporcuların Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle geçişi, kutlamaları takip eden yüzlerce vatandaş tarafından ilgiyle izlendi.

Törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, Denizli milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Kaynak: İHA

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