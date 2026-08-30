Zafer Bayramı Karadeniz Ereğli'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Zafer Bayramı Karadeniz Ereğli'de Coşkuyla Kutlandı

Zafer Bayramı Karadeniz Ereğli\'de Coşkuyla Kutlandı
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Karadeniz Ereğli'de tören ve etkinliklerle kutlandı. Kaymakam yaya selamlama yaptı, saygı duruşu, konuşmalar, şiir ve halk oyunları gösterisinin ardından geçit töreni düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı, saat 11.00'de Devrim Bulvarı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Programı öğretmenler Sultan Civici ve Erkan Kılıçarslan sundu.

Törende Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, geleneksel olarak askeri cip üzerinden gerçekleştirilen selamlama yerine yaya olarak tören alanını selamlayarak katılımcıların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı personeli Deniz Üsteğmen Mehmet Ospaklı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Tuğba Turan'ın kahramanlık şiirini okumasının ardından belediye ekipleri tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Kutlama programı, sabah saatlerinde protokol üyeleri ile askeri ve sivil erkanın katılımıyla gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından Devrim Bulvarı'ndaki geçit töreniyle devam etti. Törenlere Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Bando Albay Serkan Karakuş, Belediye Başkan Vekili Gökhan Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, Adalet Komisyonu Başkanı Çelebi Tetik ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zafer Bayramı Karadeniz Ereğli'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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