30 Ağustos Zafer Bayramı Malatya\'da Coşkuyla Kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı, deprem bölgesi Malatya'da coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Kanalboyu'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Buradaki törenin ardından Malatya Valiliğinde resmi kabul töreni gerçekleştirildi. Sümer Park önündeki kutlama alanında Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün'ün askeri araçla halkı selamlaması ile kutlama programı başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden kutlama programda Binbaşı Deniz Esat Martı TSK adına günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından geçit törenine geçildi. Katılımın yoğun olduğu törende askeri geçit töreni halk tarafından ilgi ile takip edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra polis, jandarma ve diğer kurumların da katıldığı geçit töreni sonrası tören son buldu. - MALATYA