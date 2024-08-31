30 Ağustos Zafer Bayramı Şişli'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı Şişli'de Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Şişli\'de Coşkuyla Kutlandı

Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda düzenlenen konser ve etkinliklerle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Ünlü sanatçı Fatma Turgut'un sahne aldığı etkinlikte Şişlililere unutulmaz bir zafer coşkusu yaşatıldı.

31.08.2024 09:51  Güncelleme: 09:57
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'30 Ağustos Zafer Bayramı', Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda, 'Ortak Gururla Zafer Yolunda' sloganıyla düzenlenen konser ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda sahne alan ünlü sanatçı Fatma Turgut, Şişlililere unutulmaz bir zafer coşkusu yaşattı.

Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu Belediyesi, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102'nci yıl dönümünde '30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Ortak Gururla Zafer Yolunda' sloganıyla kutladı. Şanlı zaferin yıl dönümü, 3 ilçede gerçekleşen birbirinden muhteşem konserlerle coşkuyla kutlandı. Şişli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının adresi Maçka Demokrasi Parkı oldu. Türk rock müziğinin güçlü sesi sanatçı Fatma Turgut, Şişlililere muhteşem bir zafer coşkusu yaşattı. Ünlü şarkıcı Turgut'a Şili, Beyoğlu ve Beşiktaş'ın Başkanları çiçek takdim etti. Fatma Turgut, 3 başkan ve Şişlililerle birlikte sahnede özçekim yaptı.

3 başkan kutlamalara birlikte katıldı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 3 ilçede gerçekleşen kutlamaları birlikte ziyaret ederek İstanbulluları selamladı.

"Aydınlık Türkiye için çalışacağız"

Kutlamada konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Bugün, 3 ilçe belediye başkanı olarak yanınızdayız. Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli, bu zafer kutlamasını beraber yapıyoruz. Beşiktaş'tan başladık, Beyoğlu ile devam ettik, Şişli'de sonlandırıyoruz yolculuğumuzu. Aydınlık Türkiye için çalışacağız. Ulu önder Atatürk'ümüzün açtığı yolda, yerel yönetimlerde, siyasette, hizmette hep uğraşacağız, hep çalışacağız. Hepinize geldiğiniz için, bu coşkuyu paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Beşiktaş'tan size kucak dolusu selamlar getirdik"

Başkan Şahan'ın ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Şişlileri selamlayarak, "Beşiktaş'tan size kucak dolusu selamlar getirdik. Beşiktaş Meydanı'ndaydık. 10 binlerce komşumuzla beraber bayramımızı doyasıya kutladık" diye konuştu.

"Bağımsızlığa, cumhuriyete, aydınlığa ve zafere olan inancımla hepinizi selamlıyorum"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de, "Bağımsızlığa, cumhuriyete, aydınlığa ve zafere olan inancımla hepinizi selamlıyorum. Beyoğlu'ndan Şişli'ye selam olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 30 Ağustos Zafer Bayramı Şişli'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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