30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi - Son Dakika
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30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi

27.05.2022 14:24

30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi kursları kapsamında piyano eğitimi alan 30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda...

30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi

BİLECİK - Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi kursları kapsamında piyano eğitimi alan 30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Vali Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, daire amirleri, öğrenci ve aileleri katıldı. Bilecik Belediyesi Müzik Eğitmeni Saltanat Sadvokassova tarafından verilen piyano kursuna katılan minik öğrenciler, izleyicilerden büyük beğeni alırken, piyano resitali sonrası öğrencilere piyanist rozetleri ve sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

"Öğrencileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceğiz"

Etkinlikte konuşan Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, Bilecik Belediyesi olarak çocukları kültür ve sanat aktiviteleri ile buluşturmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle çocuklarını bize emanet eden ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu kurslardaki çocuklarımızın sayısını arttıracağız. Bütün eğitmenlere, ailelerimize ve çocuklara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir program için şehir dışında olan Belediye Başkan Vekilimiz Melek Mızrak Subaşı'nın da selamlarını sizlere iletiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı ve Başkan Yardımcısı Vedat Kazıcı, öğrencilere sertifika ve piyanist rozetlerini takdim ederek fotoğraf çektirdi. Programda ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Kazıcı ve eğitimlere destek veren Bilecik Özel Sınav Koleji Kurucu Müdürü Ahmet Kolağası, Eğitmen Saltanat Sadvokassova'ya çiçek takdim ederken öğrenci aileleri de Eğitmen Sadvokassova adına Tema Vakfı'na 30 adet ağaç fidanı bağışında bulundu.

30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi
30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi
30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi
30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 30 öğrenci 'Minik Parmakların Sesi ve Geleceğin Piyanistleri Piyano Resitali' adlı programda hünerlerini sergiledi - Son Dakika


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