31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı - Son Dakika
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31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı

09.06.2022 01:56

31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl 31'si düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşü ve ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ateşi Grubunun renkli dans gösterisi...

31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl 31'si düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşü ve ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ateşi Grubunun renkli dans gösterisi ve klarnetçi Bülent Altınbaş ile başladı.

31. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali ilk olarak kortej yürüyüşü düzenlendi. Alışveriş mağazası kavşağından başlayan kortej, Bandırma Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kortej yürüyüşüne Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve birçok vatandaş katılım sağladı.

Kortej yürüyüşünün ardından etkinliklerin gerçekleştiği Bandırma Cumhuriyet Meydanında Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun "Çok güzel bir eğlence bizleri bekliyor. Zor zamanlar geçirdik. 2 senedir, sıkıntılı bir dönemden geçtik. Pandemi ile mücadele ettik, sevdiklerimizden ayrı kaldık. Normalleşme ile beraber eski güzel günlerimize inşallah döneceğiz. 2 yıldır festivalimizi gerçekleştiremedik ama bu normalleşme ile beraber 5 gün dolu dolu geçecek. Bandırma güzel bir kent. Bandırma, sanayisi ile limanı ile üniversitesi ile tarımıyla, hayvancılığıyla çok güzel bir kent. Bandırma'nın marka değerini arttırmak için ve Türkiye 'de sayılı şehirlerarasına sokmak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kuşların göç rotasında olan çok kıymetli bir yer ve bu çevre festivalinin temel amacı; çevredeki sanayi kuruluşlarının denizimizi, doğamızı, çevremizi kirletmemesi için çaba gösteriyoruz. Kuş cenneti festivali, 1987 yılında o dönemin belediye başkanı Hasan Sur tarafından başlatılmış bir festivaldir. Çevrede bir farkındalık oluşturmak için yapılmış bir festivaldir. Bunun için de akademisyenlerimiz var, panelistlerimiz, şairlerimiz, konserlerimiz, dinletilerimizle birlikte dikkat çekmek istiyoruz." dedi.

Başkan Tosun'un konuşmasının ardından Anadolu Ateşi grubu müzikler eşliğinde nefes kesen dans gösterisi sergiledi. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, bu yıldan itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan konserlerde sahne yanında oturma düzeni yapılmayacağını söylemişti ve konseri vatandaşlara birlikte takip etti.

31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı
31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı
31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı
31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 31. Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı - Son Dakika

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