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4 oğlu da Türkiye'de okuyan kadının tek isteği Türk vatandaşı olmak - Son Dakika

4 oğlu da Türkiye'de okuyan kadının tek isteği Türk vatandaşı olmak

09.11.2021 11:09
4 oğlu da Türkiye'de okuyan kadının tek isteği Türk vatandaşı olmak

Mısır'dan yıllar önce çocuklarının eğitimi için Türkiye'ye gelen 78 yaşındaki kadın, yıllardır yaşadığı ve İslamiyet'i en güzel şekilde yaşadığı ülkenin vatandaşı olmak istiyor.

Mısır'dan yıllar önce çocuklarının eğitimi için Türkiye'ye gelen 78 yaşındaki kadın, yıllardır yaşadığı ve İslamiyet'i en güzel şekilde yaşadığı ülkenin vatandaşı olmak istiyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan emekli ziraat mühendisi 73 yaşındaki Mısırlı Nediyee El Tawdy'nin 4 çocuğu da üniversite eğitimini Türkiye'de aldı. Çocuklarının eğitimi sırasında yaz aylarında onları ziyaret eden Nediyee El Tawdy, eşinin emekli olmasının ardından 2005 yılında çok sevdiği Türkiye'ye yerleşti. Buradaki yaşantıya hayran kalan Nediyee El Tawdy, Türk olan gelinleriyle ve torunlarıyla daha iyi iletişim kurabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (KO-MEK) Türkçe eğitimi almaya başladı. Türkçesini daha da geliştirmek için gayret sarf eden Nediyee El Tawdy, hayranı olduğu Türkiye'nin vatandaşı olmak istiyor.

"Türkiye'yi çok seviyorum. Burada namaz var, edep var"

Türkiye'de çocuklarından ikisinin mühendislik, birinin mimarlık ve birinin de tıp eğitimini tamamladığını belirten Nediyee El Tawdy, "Hepsi maşallah burada üniversite kazandı. Üniversiteyi bitirdiler, burada evlendiler, hanımları da Türk. Şimdi torunlarım var. 1992'de Türkiye'ye sadece yazları geliyorduk. Daha sonra eşim emekli oldu. 2005'te de buraya yerleştik. O tarihten beri burada yaşıyorum. Oturma iznim var. Türkiye'yi çok seviyorum. Burada namaz var, edep var, insanlar çok sıcakkanlı. İslamiyet var, benim oğlumun adı da İslam" dedi.

"İnşallah Türkçe'yi daha iyi öğreneceğim"

Türkçe dil eğitimi aldığını söyleyen Nediyee El Tawdy, "Türkçe öğrenmek istiyorum. Gelinlerim Türkçe konuşuyor. Bu yüzden öğrenmek istiyorum. Torunlarım var, onlarla konuşmak istiyorum. Ben şimdi yaşlıyım, emekliyim. Ama KO-MEK'e geldim. Çünkü Türkçe'yi öğrenmek istiyorum. Eylülden beri Türkçe kursuna geliyorum. Türkçe kelimeleri öğrenmeye çalışıyorum. İnşallah gelecek zamanda daha iyi öğreneceğim" diye konuştu.

"Ben vatandaşlık istiyorum"

Türklerin çok iyi ve yardımsever olduğuna dikkat çeken Nediyee El Tawdy, "Burada insanların hepsi güzel. Ben çok seviyorum. İnsanları yardımsever, bu yüzden onları çok seviyorum. İnşallah hep burada kalacağım. Mısır'da akrabalarım var. Akrabalarımı ziyaret etmek için her yaz Mısır'a gidiyorum. Sonra tekrar buraya geliyorum. Ben vatandaşlık istiyorum. Çünkü her evladımın vatandaşlığı var. Türkler ile evlendiler. Burada evim var. Bu yüzden vatandaşlık istiyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

İslamiyet, Türkiye, Mısır, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 4 oğlu da Türkiye'de okuyan kadının tek isteği Türk vatandaşı olmak - Son Dakika


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