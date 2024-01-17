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4'üncü Çocuk Filmleri Şenliği 2O Ocak'ta Başlıyor - Son Dakika
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4'üncü Çocuk Filmleri Şenliği 2O Ocak'ta Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 20 Ocak-4 Şubat günleri arasında dördüncü kez düzenleyeceği Çocuk Filmleri Şenliği, çocukların ara tatilini renklendirecek. Şenlik kapsamında “Luka”, “Moana”, “Enkanto: Sihirli Dünya”  ve “Robot Ron: Bir Sorun Var” filmleri ücretsiz gösterilecek.

4\'üncü Çocuk Filmleri Şenliği 2O Ocak\'ta Başlıyor
17.01.2024 - 20:00,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 20 Ocak-4 Şubat günleri arasında dördüncü kez düzenleyeceği Çocuk Filmleri Şenliği, çocukların ara tatilini renklendirecek. Şenlik kapsamında "Luka", "Moana", "Enkanto: Sihirli Dünya"  ve "Robot Ron: Bir Sorun Var" filmleri ücretsiz gösterilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "çocuk dostu kent" vizyonu doğrultusunda başlatılan Çocuk Filmleri Şenliği'nin dördüncüsü 20 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Çocuklara ara tatilde karne hediyesi olarak planlanan şenlik kapsamında Tire'den Dikili'ye Kınık'tan Seferihisar'a İzmir'in birçok ilçesinde filmler ücretsiz gösterilecek. Şenlik kapsamında "Luka", "Moana", "Enkanto: Sihirli Dünya"  ve "Robot Ron: Bir Sorun Var" filmleri sunulacak. İlçelerdeki gösterim tarihleri ve detaylı program için "kultursanat.izmir.bel.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: ANKA
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