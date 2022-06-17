40 ve 60'lı yaşlardaki 13 kadın okuma-yazma öğrendi

Samsun'da daha önce okuma-yazma bilmeyen yaşları 40-63 arasında değişen 13 kadın, okuma-yazma öğrenerek belgelerini aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca finanse edilen ve Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hizmete sunulan Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) ekonomik ve sosyal durumları olmayan kadınlara ücretsiz özel kurslar veriliyor. Projesi bizzat Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı tarafından hazırlanan SODAM'da meslek edindirme kurslarının yanı sıra hayatında hiç okuma-yazma bilmeyen kadınlar için de "Yetişkinler 1. Kademe Okuma-Yazma Eğitimi Kursu" açıldı.

Kurstan eğitim alan yaşları 40 ile 63 arasında değişen 13 ev hanımı 7 ay gibi kısa bir sürede okuma-yazmayı öğrendi. Mavi cübbelerini giyen ev hanımları kafalarına da keplerini taktılar. Kendilerinin okuma-yazma öğrenmelerine vesile olan Vali Dağlı'ya mektup ve şiir yazan kadınlar, okuryazarlık belgelerini de Zülkif Dağlı'nın elinden aldı.

"Okula başlayan oğluma yardımcı olmak için okuma-yazma öğrendim"

1. sınıfa başlayan oğluna derslerinde yardımcı olmak için okuma-yazma öğrendiğini belirten Fatma Akbaş, "Okuma-yazma öğrenmek istememin en büyük nedeni oğlumun 1. sınıfa başlaması. Ona yardımcı olmak için ben de okuma-yazma öğrendim. Okumanın ne kadar önemli olduğunu, öğrenince anladım. Özel hastanelere ya da kurumlara gittiğimizde ev adreslerimizi bile sorduklarında cevap vermede çok zorlanıyordum. Okumak çok güzel bir şeymiş. SODAM'a 1 sene önce gelmeye başladım. 1 senede okuma-yazmayı öğrendim. Oğlumla beraber okumayı söktük. Eskiden böyle imkanlar yoktu. 40 yaşındayım, imkanımız olmadığı için okumayı öğrenememiştim. Zaman bu zamanmış. Devletimize bu imkanı bizlere sağladıkları için teşekkür ederiz. Hiçbir kadın da okuma-yazma bilmekten geriye kalmasın" dedi.

"63 yaşında okuma-yazma öğrenmek için çok çabalıyorum"

İlerleyen yaşına rağmen okuma-yazma öğrenme azmini hiç kaybetmediğini ifade eden Hacı Hanım Akyüz, "63 yaşındayım. Okuma-yazma öğrenmek için çok çabalıyorum. O yüzden SODAM'a geldim. Buranın açılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun. Ben kursa gelmeye başlayalı 3 ay oldu. Daha yeni yeni öğreniyorum" diye konuştu.

"13 yetişkin de okuma-yazmayı öğrendi"

Aldıkları eğitim neticesinde ev hanımlarının hepsinin okumayı ve yazmayı öğrendiğini vurgulayan öğretmen Hülya Sarıalioğlu, "Yetişkinler 1. Kademe Okuma-Yazma Eğitimi Kursu'nda bu dönemde 13 kursiyerimiz okuma-yazma öğreniyor. Bu dönemde yetişkin 13 kadın da okuma-yazma öğrenerek belge almaya hak kazandılar. Okuma öğrenenlere Vali Zülkif Dağlı tarafından belgeleri de takdim edildi. Kursumuzda okuma-yazma öğrenenlerin hepsi ev hanımı. Kursiyerlerimiz arasında 60 yaş üstü ve 40 yaş altı öğrencilerimiz de bulunuyor. Bu imkanı ev hanımlarına sunan yetkililere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Dağlı: "Bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık"

Kendi hazırladığı projenin büyük bir başarı yakaladığını ve bu projenin daha geniş kitlelere yayılması gerektiğini ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise şunları söyledi:

"Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz. 7 ay önce bu binayı ve projeyi oluştururken bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmemiştik. Burada minik öğrenciler ve yetişkin öğrencilerin neler öğrendiklerini görmüş olduk. Burada bazı kadınların Kur'an-ı Kerim öğrendiklerini gördük. En heyecan vericisi ise her yaştan kadınlar burada öğrenim gördüler. Bizlere şiir yazmışlar, mektup yazmışlar. Okuma-yazma öğrenen kadınların mutluluğu, bizim de mutluluğumuzla birleşti ve bu projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu projenin katlanarak artması gerektiğini de bir kez daha anlamış olduk."

SODAM Projesi ile genellikle Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimleri desteklemeye yönelik birçok kursta kadınlar ve çocuklar eğitim alıp, meslek öğrenmenin yanı sıra ürettikleri ürünlerden de para kazanma fırsatı buluyorlar. - SAMSUN