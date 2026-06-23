40 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu - Son Dakika
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40 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu

23.06.2026 14:34
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Afyonkarahisar'da yaşayan Yahya Avşar, 1985 yılında vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu bir gözünü kaybetmesinden 40 yıl sonra başvuru yaparak resmi olarak "Gazilik" unvanına ve haklarına kavuştu.

Afyonkarahisar'da yaşayan Yahya Avşar, 1985 yılında vatani görevini yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu bir gözünü kaybetmesinden 40 yıl sonra başvuru yaparak resmi olarak "Gazilik" unvanına ve haklarına kavuştu.

1985 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde jandarma er olarak askerlik görevini yerine getiren Avşar, görevi esnasında talihsiz bir kaza geçirdi. Kaza sonucu sağ gözünü kaybeden ve uzun bir tedavi süreci geçiren Avşar, 1986 yılında terhis edildi. O tarihten bu yana yaşamını tek gözüyle sürdüren Avşar, askerlik sonrasında Devlet Demiryolları'nda (TCDD) işe başlayarak hayatına devam etti ve gazilik haklarına ilişkin uzun yıllar boyunca herhangi bir resmi girişimde bulunmadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile irtibata geçen Yahya Avşar için geçtiğimiz yıl resmi başvuru süreci başlatıldı. Derneğin yoğun girişimleri ve yasal işlemlerin yeniden gündeme alınmasıyla birlikte, Avşar'ın başvuruları olumlu sonuçlanarak gazilik statüsü devlet tarafından resmen onaylandı.

"Geç de olsa haklarına kavuştu"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kumartaşlı, hak yerini bulduğu için mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Kardeşimiz 1986 yılında vatan görevi başında gözünü kaybetti. 2026 yılı itibarıyla ise devletimiz tarafından resmen gazi olarak kabul edilerek haklarından yararlanmaya başladı. Yaklaşık 40 yıl sonra camiamıza ve ailemize katıldı. Geç de olsa gazilik haklarına kavuştu. Bundan sonraki süreçte tüm haklarını kullanacak. Devletimize ve milletimize Allah zeval vermesin."

Yıllar sonra hakkı olan unvanı göğsünde taşımanın gururunu yaşayan Gazi Yahya Avşar ise duygularını aktarırken, "Gazilik unvanı aldığım için çok mutluyum. Bu gerçekten anlatılabilecek bir duygu değil, çok büyük bir gurur" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel 40 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu - Son Dakika

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