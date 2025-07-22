407 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
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Yerel

407 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

22.07.2025 12:43
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Son 2 yılda kırmızı bültenle aranan 407 suçlu, Türkiye'ye iade oldu. Mücadele kararlılığı sürüyor.

Son 2 yılda kırmızı bültenle aranan 407 suçlunun Türkiye'ye iadesi gerçekleşti.

Türkiye, organize suçlarla ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında başarısını sürdürüyor. Son 2 yılda kırmızı bültenle aranan 407 suçlu, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının eşgüdümünde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Türkiye'ye iade edildi. Uluslararası güvenlik mekanizmalarında etkin rol oynayan Türkiye, sınır aşan suçlarla mücadelede stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Bakanlıkların koordinasyonuyla yürütülen süreçte, uluslararası iş birlikleri ve teknolojik altyapı etkin şekilde kullanılıyor.

Kırmızı bülten ve iade süreçleri

Kırmızı Bülten, cinayet, terör, insan kaçakçılığı ve ağır dolandırıcılık gibi suçlar nedeniyle aranan kişilerin yakalanarak ülkelerine iade edilmesini amaçlayan uluslararası bir araç olarak biliniyor. Bu süreç, ilgili güvenlik birimlerinin Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmasıyla başlıyor. Başsavcılıktan Adalet Bakanlığına, ardından Emniyet Genel Müdürlüğüne uzanan resmi süreçte, Interpol nezdinde kırmızı bülten yayımlanıyor. Bu aşamadan sonra Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan iade talepleri Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla diplomatik kanallardan iletiliyor. İçişleri Bakanlığı ise şahısların yakalanması ve ülkeye getirilmesi sürecini yönetiyor.

Suçla mücadelede stratejik kararlılık

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 sonrası dönemde yoğunlaşan diplomatik girişimleri, Interpol ve Europol ile geliştirilen teknik ve hukuki iş birlikleri sonucu, uluslararası alanda etkin bir aktör haline geldiği kaydediliyor. 407 suçlunun iadesi, bu kararlı diplomasi ve stratejik iş birliklerinin doğrudan sonucu olarak görülüyor. Interpol prosedürlerinin doğru uygulanması, zamanında bilgi akışı ve yüksek operasyonel kabiliyetin yanı sıra biyometrik tanıma, dijital iz sürme teknolojileri ve adli iş birliği protokolleri de bu süreçte önemli rol oynuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 407 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika

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