420 güreşçi er meydanında ter döktü

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Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 20.'si düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri, büyük bir ilgi ve coşkuyla tamamlandı. 420 güreşçinin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda, başpehlivanlık unvanını Gaziantep adına yarışan M. Alper Aslan kazandı.

İbrahimşehir Mahallesi'ndeki İbrahimşehir Aba Güreşi Sahası'nda gerçekleşen organizasyon Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve İbrahimşehir Aşırtmalı Aba Güreşleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla düzenlendi. 22 farklı kategoride yarışan sporculardan 66'sı dereceye girerek ödüllendirildi. Takım olarak Gaziantep birinciliği elde ederken, Hatay ikinci, Kahramanmaraş ise üçüncü oldu.

Müsabakalar sonrasında İbrahimşehir Aba Güreşi Sahası'nda gerçekleştirilen ödül töreni, görkemli bir atmosferde yapıldı. Törene çok sayıda davetli katılırken, katılımcılar arasında genç güreşçiler, aileleri ve spor camiasının önemli isimleri yer aldı.

Törende konuşan Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Arkın Bereketoğlu, geleneksel sporların önemine dikkat çekerek, bu sporların yaşatılması ve yaygınlaştırılması için belediye olarak yatırımlarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Bereketoğlu, özellikle genç nesillerin bu köklü spor dallarıyla buluşturulmasının kültürel mirasın korunması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Aba güreşi gibi geleneksel sporların daha nitelikli ve modern tesislerde yapılabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına hız vereceklerini kaydeden Arkın Bereketoğlu, organizasyona katılan tüm güreşçileri tebrik ederek başarı diledi. - GAZİANTEP