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43 ülkeden 43 öğrencinin Kütahya ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

43 ülkeden 43 öğrencinin Kütahya ziyaretleri sürüyor

09.12.2021 10:01
43 ülkeden 43 öğrencinin Kütahya ziyaretleri sürüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitim gören 43 farklı ülkeden 43 öğrenci oryantasyon programı kapsamında Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve bir seramik fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitim gören 43 farklı ülkeden 43 öğrenci oryantasyon programı kapsamında Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve bir seramik fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi.

Kütahya il merkezindeki ziyaretlerinin ilk ayağında Kütahya Valiliğine gelen öğrenciler, Vali Ali Çelik tarafından Valilik Toplantı Salonunda kabul edildi. Burada öğrencilerle sohbet eden Vali Ali Çelik, Kütahya'da okumanın öğrenciler için iyi bir şans olduğunu ifade ederek "Ben de Kütahya'da okudum. Bu yüzden kendimi şanslı görüyorum. Şehrimiz güvenli ve huzurlu bir il. Üniversitemiz sosyal ve kültürel olanakları, sunduğu imkanlarla güçlü bir üniversite. Öğrenim hayatınızı huzur ve güven içerisinde devam ettirmeniz de öncelikli konularımızdan biri. Umarım Kütahya'dan güzel anılar ve dostluklarla ayrılırsınız" dedi.

"Belediye ve Keramika'ya ziyaret"

Valilik ziyaretinin ardından Kütahya Belediyesi'ne geçen öğrenciler, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Öğrencileri Kütahya'da ve belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Alim Işık, "Öğrencilerimizin talepleri olan ve bizim yapabileceğimiz konuları dinledik. Şehrimize hoş geldiniz diyorum. Kütahyalı hemşerilerimin farklı ülkelerden gelen ve bizim misafirimiz olan bu öğrencilerimize yardımcı olmaları konusunda talepte bulunuyorum. Onların bu talebini sizlere iletiyorum" dedi. Öğrencilerin Kütahya'da kaldıkları süre içinde, şehrin birer gönüllü elçisi olarak gittikleri ülkelerde Kütahya'yı tanıtacaklarını ifade eden Başkan Işık, Kütahya'da en iyi şekilde eğitimlerini alarak hizmet vereceklerini belirtti.

Uluslararası öğrenciler daha sonra Kütahya'nın önemli seramik üreticilerinden Keramika'nın üretim tesislerini ziyaret etti. Burada öğrencileri karşılayan Keramika Genel Müdürü Emin Yüce, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaretler hakkında bir açıklama yapan Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yunus Şişman, Dumlupınar Üniversitesinde 84 ülkeden öğrencinin bulunduğunu ifade ederek "Kütahya artık uluslararası bir kent. Başta gönül coğrafyamız olmak üzere farklı ülkelerden öğrencileri Kütahya'ya getirerek burada rahat ve kaliteli bir ortamda eğitim sunuyoruz. Bu gibi sosyal etkinlikler öğrencilerimizin kentimizi tanımasına yardımcı oluyor" dedi. - KÜTAHYA

43 ülkeden 43 öğrencinin Kütahya ziyaretleri sürüyor
43 ülkeden 43 öğrencinin Kütahya ziyaretleri sürüyor
43 ülkeden 43 öğrencinin Kütahya ziyaretleri sürüyor
43 ülkeden 43 öğrencinin Kütahya ziyaretleri sürüyor
43 ülkeden 43 öğrencinin Kütahya ziyaretleri sürüyor

Kütahya Belediyesi, Dumlupınar, Seramik, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 43 ülkeden 43 öğrencinin Kütahya ziyaretleri sürüyor - Son Dakika


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