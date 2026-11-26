Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde çocukların bilim, teknoloji, araştırma ve yenilikçilik alanlarına yönelik farkındalıklarının artırılması amacıyla teknoparklara geziler ve etkinlikler düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla teknoloji geliştirme bölgelerinde programlar gerçekleştirildi. Kasım ayı içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgelerinin çalışmaları yerinde incelendi.

Çocuklar ve aileleri teknoloji ve girişimcilik dünyasını yakından tanıdı

Gerçekleştirilen programlarda çocukların ve ailelerinin üniversite-sanayi iş birliği, teknoloji geliştirme süreçleri, girişimcilik, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon faaliyetleri hakkında bilgi edinmeleri sağlandı. Ayrıca bu programlarla çocuklar, yapay zeka, robotik, yazılım, dijital teknolojiler, oyun geliştirme ve ileri teknoloji uygulamaları gibi güncel alanlarda yürütülen çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu. Programlar kapsamında alanında uzman kişiler, mühendisler ve girişimcilerle bir araya gelen çocuklar ve aileleri, farklı meslek alanlarını tanıma ve teknoloji ile girişimcilik alanındaki kariyer imkanları hakkında bilgi edinme imkanı buldu. Çocukların kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelecek hedeflerini şekillendirmelerine destek olunurken, ailelerin de çocuklarının potansiyellerini keşfetme ve geleceğe yönelik hedeflerini destekleme süreçlerine katkı sunuldu.

31 programla 484 çocuk ve aile bireyi bilim ve teknolojiyle buluştu

Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen toplam 31 etkinliğe 484 çocuk ve aile bireyi katılım sağladı. Söz konusu programlarla çocukların bilimsel ve teknolojik gelişmelere yönelik merak ve ilgilerinin artırılması, yeni ilgi alanları kazanmaları ve gelecekteki eğitim ve meslek tercihlerine yönelik farklı bakış açıları geliştirmeleri hedefleniyor. Bakanlıklar arası iş birliğinin sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların bilim ve teknoloji fırsatlarına erişmelerine, potansiyellerini keşfetmelerine ve geleceğin teknolojilerine yönelik bilgi ve beceriler kazanmalarına önemli katkı sağlaması bekleniyor.