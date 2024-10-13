5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nde Dostluk Konseri Yapıldı - Son Dakika
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5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nde Dostluk Konseri Yapıldı

Muğla'da düzenlenen 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nde, Bodrum-Kos Dostluk Konseri büyük bir katılımla gerçekleşti. Türk ve Yunan kültürlerinin buluştuğu etkinlikte dostluk mesajları verildi.

13.10.2024 00:21
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İki yaka, dostluk konserinde buluştu

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi ile Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle yapılan 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nin ilk gününde 2. Bodrum- Kos Dostluk Konseri gerçekleşti.

11-12-13 Ekim tarihlerinde Kumbahçe Meydanında düzenlenecek olan 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nin ilk günüde, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi iş birliğiyle 2. Bodrum- Kos Dostluk Konseri, geniş bir katılımla gerçekleşirken dostluk mesajlarıyla dolu bir gece yaşandı.

11 Ekim Cuma günü Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ile protokol üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla Bodrum Limanında karşılandı. Protokol üyeleri daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığında ağırlandı. Akşam saatlerinde Belediye Meydanından Kumbahçe Meydanına Türk ve Yunan bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüyle etkinlikler devam etti. Bando gösterileri alanda ilgiyle takip edilirken sanatçılar Lefteris Stefanopoulos ile Söylev Ezgi Uludağ dostluk şarkılarıyla eğlence dolu saatler yaşattı.

2. Bodrum- Kos Dostluk Konserine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İzmir Başkonsolosu Alexandros Konstas, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekilleri, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Kos ve Bodrum Belediyesinden başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Celal Cem Dengiz, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi, Kos halkı ile Bodrum yaşayanları ve basın mensupları katıldı.

Sunucu Ateş'in sahne performansıyla başlayan etkinlik, Başkan Tamer Mandalinci'ye festival kapsamında gelen mesajların okunmasıyla devam etti.

Açılış konuşmalarının ilkini gerçekleştiren İki Yaka Kültür Festivali Komite Başkanı ve Meclis Üyesi Nil Taşkıran, beş yıldır festivalin devamlılığını sağlamak üzere emek verdiklerini belirtirken herkese katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise 29 Eylül'de Kos Adası'nda Dostluk Konserinin ilk ayağının gerçekleştiğini belirtirken, " Ege'nin iki kıyısında birbirine bakan bu iki komşu beldenin böyle güzel kültürel etkinliklerle dostluğunu, kardeşliğini kültürünü pekiştirmesi hepimiz için, dünya için çok önemli bir mesaj. Aynı maviye, aynı gökyüzüne, aynı kültürel değerlere ve aynı özlere sahibiz. Hem Bodrum Kos Dostluk Konserinin ikinci ayağı olan bugünde hem de 5.si düzenlenen İki Yaka Kültür Festivali'nin açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum." dedi.

Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, iki başkanın da aynı hedef için koşturduklarını söylerken sevgi, dostluk ve barış mesajları vererek, "Bizi birleştirmiş olan şeyler o kadar fazla ki bir kez daha ellerimizi uzatıyoruz, bir oluyoruz. İki yaka bizi yine burada birleştiriyor ve öne yürüyoruz. Bu mükemmel akşamın bir kez daha hep beraber tadınız çıkaralım" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Celal Cem Dengiz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın mesajını ileterek, "Ege denizinin bu iki yakasındaki kültürleri bir araya getiren tüm bu etkinliklerin misafiri olmaya, paydaşı olmaya, ev sahibi olmaya devam edeceğimizi iletmemi istedi" dedi.

İki dost buluştu

Dostluk Konserinde hediye ve plaket takdimleri yapılırken Kos'ta bir parçası Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'ye sunulan hediyenin diğer parçası da Bodrum'da verilerek iki dost görselinin bulunduğu hediye beğeni topladı.

Lefteris Stefanopoulos ile Söylev Ezgi Uludağ düetiyle devam eden konserde Yunanca ve Türkçe şarkılar katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

12 ve 13 Ekim'de halk oyunu gösterileri, yemek atölyeleri, defileler, söyleşilerle dolu geçecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali'nde Dostluk Konseri Yapıldı - Son Dakika

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