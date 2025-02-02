50 Yıllık Semt Pazarı Danıştay Kararıyla Kapatıldı - Son Dakika
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50 Yıllık Semt Pazarı Danıştay Kararıyla Kapatıldı

50 Yıllık Semt Pazarı Danıştay Kararıyla Kapatıldı

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 50 yıllık semt pazarı, Danıştay kararının ardından kapatıldı. Pazarcı esnafı, yeni yer göstermeyen Avcılar Belediyesi'ne tepki gösterdi ve alternatif bir pazar yeri talep etti.

02.02.2025 13:34  Güncelleme: 13:49
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Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki 50 yıllık semt pazarı Danıştay kararıyla kapatıldı. Semt pazarının kurulduğu caddeye gelen pazarcı esnafı kendilerine yeni yer göstermeyen Avcılar Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Denizköşkler Mahallesi sakinleri Ahmet Kaya Caddesi'nde kurulan 500'den fazla tezgahı bulunan 50 yıllık semt pazarının kaldırılması için acil durumlarda ulaşımı engellendiği gerekçesiyle 2012'de İstanbul 9'uncu Bölge İdare Mahkemesi'nde dava açtı. 4 yıl önce Danıştay tarafından kararın onandığı öğrenilirken, o günden bu yana pazar yerinin yeni bir alana taşınması yönündeki taleplere rağmen Avcılar Belediyesi esnafa yeni bir alan tahsis etmedi.

Kendilerine yer gösterilmeyen esnaf duruma tepki gösterdi

Danıştay 4'üncü dairesinin kararı gereği bugünden itibaren Denizköşkler Semt Pazarı'nın kurulmayacağı Pazarcılar Odası'na ve pazarcılara bildirildi. Geçen süre içerisinde kendilerine yeni bir yer tahsis edilmeyen pazarcılar, pazar yerine gelerek Avcılar Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Hiçbir şey yapmadan milleti açıkta bıraktılar"

Alternatif bir seçenek sunulmadan kararın uygulanmasına tepki gösteren pazarcı esnafından Zeynep Yuca, "Benim de pazar yerim var burada. Kim sorumluysa onun tezgahını iptal etsinler. Neden bütün pazar kaldırılıyor. Bir yer ayarlasınlar, bir şey yapsınlar ondan sonra burayı kaldırsınlar. Milleti böyle açıkta bırakmaya alem yoktu. Belediye bu işe el atsın. Hiçbir şey yapmadan milleti açıkta bıraktılar. Bu şekilde olmaz" diye konuştu. Yeni yer arayışının devam ettiği süreçte mağdur olduklarını belirten Erhan Kakız, "Pazarımız kaldırıldı. Süreci takip ettik burası benim tezgahım. Biz bu işle çok uğraştık. Ben senden sıkılayım seni şikayet edeyim pazarını kaldırayım. Demek ki bu iş böyle oluyormuş. Yazıklar olsun. Özellikle Avcılar Belediyesine yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum. Bir milyon iş geliyorsa 5 milyon ödemişizdir. Bir yer verecekler sözde" şeklinde konuştu. Erdal Bulan da, "Pazar kaldırıldı. Bir insan yüzünden bu kadar insanın ekmeği ile oynanmaz. Bir insan yüzünden bu kadar insana zulmedilmez. Bir vatandaşın babasının cenazesinde yol verme tartışmasından dolayı bir sorun olmuş. Bir esnafa soruyoruz bu durumu öyle bir şey olmadığını söylüyor ama o kişi pazar yerini mahkemeye veriyor. Bize yeni bir yer de göstermediler. Zaten bize gösterseler gider oraya açarız. Yeni bir yer belirlemeden bizim pazarımızı nasıl kaldırıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 50 Yıllık Semt Pazarı Danıştay Kararıyla Kapatıldı - Son Dakika

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