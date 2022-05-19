500 ortaokul öğrencisi bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu - Son Dakika
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500 ortaokul öğrencisi bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu

19.05.2022 19:09
500 ortaokul öğrencisi bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu

Eskişehir Hasan Polatkan Ortaokulu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende 500 öğrenci Türk bayrağı koreografisi hazırladı.

Eskişehir Hasan Polatkan Ortaokulu'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende 500 öğrenci Türk bayrağı koreografisi hazırladı.

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Hasan Polatkan Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törene Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Ünver, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Törende öğrenciler tarafından hazırlanan tekvando gösterisi, Kafkas dansı, modern dans gösterisi ve basketbol gösterisi sahnelendi. Bayram teslimi ve tören yürüyüşünün ardından 500 öğrencinin hazırladığı Türk bayrağı koreografisi oluşturuldu. Öğrencilerin bedenleriyle oluşturduğu Türk bayrağı izleyenlerden büyük beğeni topladı. 500 kişilik Türk bayrağı koreografisi dron ile havadan görüntülendi. - ESKİŞEHİR

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500
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 500 ortaokul öğrencisi bedenleriyle Türk bayrağı oluşturdu - Son Dakika


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