59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme\'de Başladı

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(İZMİR) - 59'uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7'nci etabı, 13 ülkeden 25 takım ve 175 bisikletçinin katılımı ile Çeşme'de başladı.

Çeşme'den başlayan İzmir-Çeşme Parkuru'nda, 125,4 kilometrelik 7. etabın startını, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli verdi.

Başkan Denizli, "59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için kentimize gelen sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Çeşme Kalesi önünden yarışa start veren sporcularımızın etabı başarıyla tamamlamalarını diliyorum" dedi.