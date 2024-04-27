59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme'de Başladı - Son Dakika
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Yerel

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme'de Başladı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Çeşme\'de Başladı

59'uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7'nci etabı, 13 ülkeden 25 takım ve 175 bisikletçinin katılımı ile Çeşme'de başladı. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından start verilen etap, İzmir-Çeşme Parkuru'nda gerçekleşti.

27.04.2024 17:40  Güncelleme: 17:42
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(İZMİR) - 59'uncu Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7'nci etabı, 13 ülkeden 25 takım ve 175 bisikletçinin katılımı ile Çeşme'de başladı.

Çeşme'den başlayan İzmir-Çeşme Parkuru'nda, 125,4 kilometrelik 7. etabın startını, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli verdi.

Başkan Denizli, "59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için kentimize gelen sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Çeşme Kalesi önünden yarışa start veren sporcularımızın etabı başarıyla tamamlamalarını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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