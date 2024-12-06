6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Yerel

6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri İstanbul\'da Başladı

Malatya'nın kültürel zenginliklerini ve yöresel lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen 6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, İstanbul Kağıthane'de başladı. Etkinlikte Malatya'nın ünlü kayısısı ve çeşitli yöresel ürünler sergilendi.

06.12.2024 11:30  Güncelleme: 11:37
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Malatya'nın kültürünü, doğal güzelliklerini ve dünyaca ünlü kayısısını tanıtmak amacıyla düzenlenen 6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri, Kağıthane Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu işbirliğiyle Hasbahçe Mesire Alanı'nda başladı.

6'ncı Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri Kağıthane Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu iş birliğiyle Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen programla başladı. Malatya'nın kendine has kültürü İstanbul'a taşırken; yöresel lezzetlerden kültürel değerlerine kadar birçok farklı unsuru bir araya getirildi. Etkinlikte, özellikle yemek ve gıda stantları yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, Malatya'nın yöresel ürünlerini ve el emeği ile üretilen tatlarını denedi. Malatya'ya özgü coğrafi işaretli kayısısı, yöresel lezzetleri, el işlemeleri ve bölgenin halk oyunları tanıtıldığı etkinlikler pazar gününe kadar sürecek.

"İstanbullu hemşehrilerimiz Malatya hakkında ne ararlarsa bulabilecekler"

Etkinlik alanında bulunan Malatya Dernekler Federasyon Başkanı Yılmaz Durmuş, "Kağıthane Hasbahçe'de Malatya Tanıtım Günleri'ni gerçekleştiriyoruz. Bugün kapılarımızı açtık. Pazar gününe kadar burada dolu dolu bir program gerçekleştireceğiz. Ürün stantlarımızda İstanbullu hemşerilerimiz Malatya hakkında ne ararlarsa bulabilecekler. Başta kayısı olmak üzere, kayısının tüm çeşitlerinden, kayısı çekirdeğinden gün kurusuna kadar çeşitli ürünleri burada tanıtacağız. Hafta sonu boyunca burada konserlerimiz olacak. Ayrıca dışarı tarafta Malatya'mızın tüm yemek çeşitlerini sunacağız. Bu vesile ile tüm İstanbullu hemşerilerimizi Malatya Tanıtım Günleri'ne bekliyoruz" dedi.

" Arapgir'i tanıtmaya ve ürünlerini hemşerilerimiz ile buluşturmaya geldik"

Etkinlikte stant açan Ferdi Akbulut, "Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri'nde İstanbul Kağıthane'deyiz. Bizler de Arapgir Belediyesi olarak, sakin şehir Arapgir'i tanıtmaya ve ürünlerini hemşerilerimiz ile buluşturmaya geldik. Arapgirimiz ürün bakımından çok geniş bir yelpazeye sahip. Bütün ürünlerimiz standımızda mevcuttur. Arapgirimizin meşhur üzümünün yaprağını, üzüm pekmezini getirdik. Kışlık üzümümüz ilkbahara kadar taze bir şekilde tüketilebiliyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler kategorisinde, Arapgir mor reyhanımız coğrafi şart belgesi alan ilk bitkimizdir. ve bunların yanında reyhan çeşitlerimizi getirdik" dedi.

"Malatya dünyanın kayısı merkezidir"

Ürünlerini tanıtmak için stant başında olan Yavuz İnan, "Malatya'dan buraya, Malatya Tanıtım Günleri için geldik. Malatya'nın coğrafi işaretli, organik ve lezzetli ürünlerini İstanbul halkına ve Malatyalı hemşerilerimize sunmak için buradayız. Bizim en önemli ürünümüz kayısımız. Malatya dünyanın kayısı merkezidir. Burada Gün Kurumuz var, güneşte kurutulup çekirdeği çıkarıldıktan sonra sofraya hazır bir hale gelir. Diğer ürünümüz de sarı kayısımız, bizim ihracat ürünümüzdür. Sarı kayısımız kükürtlü olduğu için uzun yola dayanıklıdır" dedi.

"Tüm yöresel lezzetleri İstanbullu hemşehrilerimiz üç gün boyunca burada tadabilecekler"

Yemek stantlarını tanıtan Malatya Dernekler Federasyon Başkanı Yılmaz Durmuş, "Yöresel yemek stantlarımıza geldik. Burada Malatya'nın kavurmasını, kağıt kebabını, kaburga kebabını görebileceksiniz. Malatya'da en çok yenilen yemeğimiz Keşkek de burada. Stantlarımızda bulunan Malatya'nın içli köftesinden analıkızlısına kadar tüm yöresel lezzetleri İstanbullu hemşerilerimiz üç gün boyunca burada tadabilecekler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 6. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika

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