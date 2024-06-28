6 Şubat depreminde yaralanan 9 yaşındaki Elif Usluol sağlığına kavuştu - Son Dakika
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6 Şubat depreminde yaralanan 9 yaşındaki Elif Usluol sağlığına kavuştu

6 Şubat depreminde yaralanan 9 yaşındaki Elif Usluol sağlığına kavuştu

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde tedavi gören Elif Usluol, depremde geçirdiği kafa travması sonucu felç olmuş ve yürüyemez hale gelmişti. Uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon süreciyle Elif'in sağlığına kavuşması sağlandı. Elif'in tedavi süreci hala devam etmektedir.

28.06.2024 14:19
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6 Şubat depreminde yaralanan 9 yaşındaki Elif Usluol, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Şeker ve Çocuk Endokrinolojisi Doçenti Dr. Murat Doğan, 6 Şubat depreminde yaralanan Elif Usluol'un tedavi sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Elif Usluol'un sağlık süreciyle ilgili bilgi veren Medical Point Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Fatma Şeker, "Elif, 9 yaşında ve İslahiye'de yaşıyor. Depremde kafa travması geçiren Elif, yoğun bakım sürecinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon konsültasyonuyla değerlendirildi. Kolları ve bacaklarında felç gelişen ve yürüyemeyen Elif'in yoğun bakımda fizik tedavisine başlandı. Taburcu olduktan sonra ayaktan fizik tedaviye devam edildi. Fizik tedavi sürecinde baş ağrısı şikayeti olan Elif, beyin cerrahisine yönlendirildi. Hipofiz tümörü nedeniyle tekrar ameliyat oldu ve çocuk endokrinoloji tarafından hormon testleri için takibe alındı. Tedaviye olan uyumu, çabası ve anne-babasının tam desteğiyle minimal destekle yürüyebilen ve ellerini kendisi bakımı için kullanmaya başlayan Elif'in tedavi süreci devam ediyor" ifadelerini kullandılar.

Medical Point Gaziantep Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, "Medical Point Hastanesi olarak, hastalarımızın sağlığına odaklanarak, sağlıkta her zaman en iyi hizmeti sunma misyonumuzu sürdürüyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 6 Şubat depreminde yaralanan 9 yaşındaki Elif Usluol sağlığına kavuştu - Son Dakika

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