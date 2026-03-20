60 Yıllık Bayram geleneği: 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
20.03.2026 12:11  Güncelleme: 12:13
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cerrah Mahallesi, geleneksel bayramlaşma programında 60 yıldır süregelen geleneğini sürdürerek yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bayram namazının ardından mahalle sakinleri, kabristan ziyareti ve bayramlaşma için bir araya geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde vatandaşlar, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma programında yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi'nde sürdürülen toplu bayramlaşma geleneği, bu bayramda da devam etti. Bayram namazının ardından başlayan programda mahalle sakinleri önce camide bir araya geldi, ardından kabristanlığa giderek dua etti. Daha sonra mahalle halkı tek sıra halinde dizilip birbirleriyle bayramlaştı.

Binden fazla kişinin katıldığı bayramlaşmada oluşan uzun kuyruk, köy meydanına kadar uzandı. Yaklaşık 1 kilometreyi bulan bayramlaşma sırası, mahallede renkli görüntülere sahne oldu.

Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, geleneğin yaklaşık 60 yıldır sürdüğünü belirterek, "Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Cerrah'ta camide namazımızı kıldıktan sonra cemaatle beraber kabristanlığımıza gidiyoruz. Burada dualarımızı yaptıktan sonra tek sıra halinde Cerrah Mahallesi sakinleriyle tek tek bayramlaşıp köyün meydanına kadar sıramız oluşuyor. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. İyi bayramlar" dedi.

Cerrah Mahallesi'nde nesilden nesile aktarılan bu gelenek, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koydu. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

