60 Yıllık Terzi: Mehmet Ali Kılıç
14.08.2025 10:31
Gaziantep'te 73 yaşındaki terzi Kılıç, antika makinesiyle 60 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Gaziantep'te 73 yaşındaki terzi Mehmet Ali Kılıç, 60 yıldır elinden iğne ipliği düşürmediği mesleğini ustasından yadigar kalan antika makinesiyle sürdürüyor. Kılıç'ın ustalıkla yaptığı takım elbiseler yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Ali Kılıç, 1965 yılında terzi ustasının yanında çırak olarak başladığı mesleğini 60 yıldır aralıksız sürdürüyor. Kılıç, çocuk yaşta tanıştığı iğne ve ipliği yarım asırdır elinden hiç düşürmezken ustasından satın aldığı antika dikiş makinesiyle terzilik yaparak adeta teknolojiye direniyor. Mesleğe 13 yaşındayken ustasının yanında çırak olarak başlayan Kılıç, vatani görevinin ardından kendisine ait bir dükkan açtı. 1982 yılında dükkan kiralayarak iş yerini açan Kılıç, çalışma azmi ve ustalığıyla kentin tanınan ustaları arasında yer alıyor.

İlerleyen yaşına rağmen müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor

Her sabah iş yerini açarak ustasından yadigar kalan elektriksiz dikiş makinesinin başına geçen Kılıç, ilerleyen yaşına rağmen müşterilerine hizmet vermeye çalışıyor. 60 yıldır mesleğini aynı titizlikle sürdüren Kılıç, çalışma azmi ve ustalığıyla yıllar içerisinde insanların beğenisini kazandı.

Ustalıkla yaptığı takım elbiselere yoğun ilgi gösteriliyor

Yarım asırdan fazla zamanı geride bıraktığı mesleğinde aynı titizlikle çalışan Kılıç, gelişen teknolojiye rağmen ustalığını yansıttığı takım elbiselere olan ilgi halen devam ediyor. Dikiş makinesinin başında yıllara adeta meydan okuyan Kılıç, mesleğini devam ettirecek eleman bulamamaktan yakınıyor. Mesleğe 13 yaşında çırak olarak başladığını söyleyen Kılıç, çocukken başladığı terzilik mesleğinde bir süre çırak olarak çalıştıktan sonra kendi iş yerini açtığını ve yıllardır müşterilerine takım elbise diktiğini belirtti.

"Yıllardır sürdürdüğüm mesleğimi çok seviyorum"

Terziliğe başlama hikayesini ve mesleğinin inceliğini anlatan Kılıç, "Mesleğe 1965 yılında başladım. Bu mesleği ustamdan öğrendim. Uzun yıllar ustamın yanında çalıştım. 1982 yılında kendi iş yerimi açtım. O dönemden beri mesleğimi sürdürüyorum. Sevdiğim için bu mesleği kendim seçtim. Mesleğimi çok seviyordum. Eski dönemlerde meslek şu anki döneminden daha iyiydi" dedi.

"Ustamdan yadigar aldığım makinelerle mesleğimi sürdürüyorum"

Kılıç, mesleğini ilk günkü aşkla yapmaya devam ettiğini, terzilik mesleği ile 6 çocuk büyüttüğünü anlatarak, "Özel müşterilerime takım elbise dikiyorum. Ayrıca pantolon ve ceket dikiyorum. Ustamdan yadigar aldığım makinelerle mesleğimi sürdürüyorum. Ustamdan aldığım makinelerle çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Her ne kadar yaşı ilerlese de çalışırken kendisini daha dinç hissettiğini belirten Kılıç, ömrünün sonuna kadar çalışmaya devam edeceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

