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650 bin TL değerinde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir evin önünden valiz çalan şahıs polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanırken, 650 bin TL değerinde ziynet eşyası, nakit para ve cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde ikamet eden A.Ü. isimli şahıs, anne ve babasını Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesi'ne götürmek üzere çıktı. Kapının önünde bıraktığı valizlerden 1 tanesi, şüpheli bir şahıs tarafından çalındı. Mağdur A.Ü., Emirdağ'a gittiğinde durumu fark ederek polis ekiplerine müracaatta bulundu.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede gerçekleştirilen detaylı çalışmalar neticesinde, şüpheli şahıs tespit edildi. Odunpazarı İlçesi'nde ikamet eden şahsın evine yapılan operasyonda, 1 adet cep telefonu, 13 adet cumhuriyet altını, 1 adet beşibiryerde altın, 2 adet altın bilezik, 16 adet çeyrek altın, bin 500 dolar ve 20 bin TL ele geçirildi. Toplam 650 bin TL değerindeki ziynet eşyaları, nakit paralar ve cep telefonu, sahibine teslim edildi.