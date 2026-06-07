Van'da Dünya Kahvaltı Günü 7'nci Kez Kutlandı

Haber: İshak KARA

(VAN) - Her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan Dünya Kahvaltı Günü'nün bu yıl 7'ncisi Van Gölü Sahili'nde düzenlendi. Bu yılki kutlamalara Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yoğun katılımın olduğu gözlendi.

7. Dünya Kahvaltı Günü etkinliği, "Dünyanın en keyifli günü" sloganıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Organize Sanayi Bölgesi öncülüğünde Van Gölü Sahili'nde düzenlendi.

Etkinliğe, Van Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Necdet Takva, Van OSB Başkanı Mehmet Aslan, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Erbil Belediyesi Başkanı Karzan Abdulhadi Taha, Erbil Turizm Genel Müdürü Dler Mohammed Ali, Duhok Valisi Ali Tatar, Duhok Belediye Başkanı Millet Salim Mohammed, Duhok TSO Başkanı Shukri Jameel Nori, Soran Valisi Halgord Şeyh Necib, Barzani Vakfı Başkan Yardımcı İbrahim Semin ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda, söz alan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, etkinlikte hazırlanan kahvaltı sofrasının huzurun, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın sofrası olduğunu belirterek, "Bugün burada, kadim kentimiz Van'da, asırlık bir geleneği tüm dünya ile aynı anda paylaşmanın gururunu yaşıyoruz., Bugün burada etrafında toplandığımız bu muazzam sofra, sadece damaklarımızı şenlendiren bir lezzet bütünü değildir. Bu kahvaltı sofrası huzurun, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın sofrasıdır. Bizler bu sofrada ekmeğimizi bölerken, aslında dostluğumuzu büyütüyor, barışa olan inancımızı pekiştiriyoruz" dedi.

"BU GÖNÜL KÖPRÜLERİ, COĞRAFYAMIZDAKİ TİCARİ, KÜLTÜREL VE SOSYAL İLİŞKİLERİN ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR SEVİYEYE ULAŞMASINA VESİLE OLACAKTIR"

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim'inden gelen konukları ağırlamakta mutluluk duyduklarını belirten Takva, "Bu yılki kutlamalarımızın bizim için anlamı ve coşkusu çok daha büyük. Çünkü soframız, sınırları aşan çok kıymetli misafirlerimizle daha da zenginleşti. Özellikle komşumuz Irak Kürdistan Bölgesi'nden gelen çok sayıda üst düzey misafiri kentimizde ağırlamaktan, onları bu barış sofrasında ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. İnanıyorum ki bugün burada kurulan bu gönül köprüleri, bölge coğrafyamızdaki ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin çok daha güçlü bir seviyeye ulaşmasına vesile olacaktır. Sınırların bizi ayırmadığı, aksine ortak kültürümüzün bizi birleştirdiği bu atmosfer, geleceğe dair ümitlerimizi tazelemektedir. Aynı zamanda ülkemizin sanayi ve ticaret merkezlerinden Tekirdağ'ımızın gözbebeği Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası heyetini de aramızda görmek, doğu ile batı arasındaki kardeşlik bağlarımızı bir kez daha perçinlemiştir" ifadelerini kullandı.

Süleymaniye Vali Yardımcısı Ahmed Ali Ahmed ise Van'daki bu etkinliğe katılmakla mutlu olduklarını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.