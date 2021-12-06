Üye Girişi
"7 Kibele" belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı - Son Dakika

"7 Kibele" belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı

06.12.2021 10:58
"7 Kibele" belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı

Dar gelirli kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadın girişimcilere sahip çıkmaya devam ediyor.

Dar gelirli kadınların aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadın girişimcilere sahip çıkmaya devam ediyor. Çek dağıtım töreninin yapıldığı programda kadın girişimcilerin başarı hikayeleri "7 Kibele" adlı belgesel ile anlatıldı.

Kendi işini küçük sermayelerle kurup, ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara destek olmak için Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) işbirliği ile 2009 yılında kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, kadın girişimcilere sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda kadın girişimcilere yönelik mikrokredi çek dağıtım töreni ile girişimci kadın kahramanların başarı hikayelerinin anlatıldığı "7 Kibele" adlı belgeselin gösterimi geçtiğimiz gün yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve girişimci kadınlar katıldı. Programda TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı, Nurdan Tekeoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı 7 Kibele belgeseli girişimci kadınların beğenisine sunuldu.

"İyi ki bu işe girmişiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2009 yılında TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül'ün projeyi kendileri ile paylaşmaları sonrası kadınların önündeki engelleri kaldırmak ve onlara fırsat eşitliği sunmak amacıyla çalışmaya destek sağlamanın öncelikleri olduğunu dile getirdi. Başkan Osman Zolan, "Sizler de desteklerimizi çok iyi kullanıyorsunuz. İyi ki bu işe girmişiz, destek olmuşuz. Biz bu konuda çok mutluyuz. Çünkü üretmek gerekiyor. Bizi üretim kurtarır. İnsana boş durmak yakışmaz" diye konuştu. Her zaman kadınların yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Zolan, tüm girişimcileri yürekten alkışladıklarını söyledi. Başkan Zolan, "Klasik bir sözdür, 'Balık vermek yerine balık tutmasını öğretmek gerekir.' Mikrokredinin özünde bu vardır. Üretmek arzusunu gerçekleştiremeyen kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz, bu bizim birinci vazifemizdir" dedi.

Vali Atik'ten teşekkür

Denizli Valisi Ali Fuat Atik de, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kadın girişimcilere yönelik yaptığı destekleri yakinen takip ettiğini belirterek, "Osman Başkanımız ve ekibi, kadınlarımızın üretimine yönelik çok ciddi faaliyet içerisindeler. Sizlere sunulan hizmetlerin hakkını yerine getiriyorsunuz. Bizler de yöneticiler olarak sizlere desteğimizi sonuna kadar devam ettireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Atik, Başkan Zolan ve Prof. Dr. Akgül, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi'nden destek alan 21 girişimci kadına toplamda 85 bin liralık çek dağıtımını yaptı. Programda ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi bünyesinde hizmet veren El Emeği Pazarı ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi üyesi kadınlar açtıkları stantlarda el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. - DENİZLİ

7 Kibele belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı
7 Kibele belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı
7 Kibele belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı
7 Kibele belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı
7 Kibele belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı
7 Kibele belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel '7 Kibele' belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor 08:48 Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor

Son Dakika Haberleri
12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı
12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı
12:09 Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var
11:52 Çam kozalağı şurubunun faydaları
11:50 Kutalmış Türkeş'ten MHP'ye: Siz Türkeş'in açık ve has düşmanlarısınız!
11:41 Son dakika magazin haberleri
11:40 Berdan Mardini'den imaj değişikliği: Saçlarını griye boyattı
11:36 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?
11:34 ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var Türkiye'de üretilen araçların 10 günlük fiyat değişimi! Aynı marka ve model otomobilde 47 bin liralık yükseliş var         
12:10
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
12:04
Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!         
11:35
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi         
21:14
Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 12:20:31. #1.12#
SON DAKİKA: "7 Kibele" belgeseliyle kadınların başarı hikayeleri anlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement