Nilüfer Hatun Gelin Uğurlama Töreni coşkuyla kutlandı

Yenişehir ve Keles belediyelerinin ortaklaşa düzenlediği Nilüfer Hatun Gelin Uğurlama Töreni, Bursa protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine ışık tutan etkinlik, tarihi Sinanpaşa Külliyesi'nde düzenlenen karşılama töreniyle başladı. Ardından protokol üyeleri ve misafirler, Nilüfer Hatun'un doğup büyüdüğü Yarhisar'a geçti. Burada restorasyonu tamamlanan Tarihi Orhan Hamamı ziyaret edilirken, Osmanlı'nın ilk camileri arasında gösterilen Yarhisar Camii'nde hep birlikte namaz kılındı. Katılımcılar, asırlardır ayakta duran Nilüfer Hatun Çeşmesi'nden su içerek tarihi atmosferi soludu.

Atlı fayton ve mehterle düğün alayı

Kutlamaların en renkli anları ise Yenişehir sokaklarında yaşandı. Sinanpaşa Külliyesi'nden başlayan ve Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen düğün alayı, atlı faytonla Osmanlı'nın ilk sarayı olan Bey Sarayı kalıntılarının önünden geçerek Tarihi Yenişehir Belediye Binası önünde son buldu.

Başkan Ercan Özel: "Türk toyunda söz, kılıçtan keskin; kıldan incedir"

Programın ev sahibi Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaptığı konuşmada 700 yıllık köklü bir geleneği yaşatmanın gururunu paylaştıklarını belirtti. Orhan Bey ile Nilüfer Hatun'un 1290'lı yılların sonunda, bugün programın yapıldığı meydanda (Yeğeli Pazarı'nda) karşılaştıklarını ve bu büyük aşkın tarihe geçtiğini hatırlatan Başkan Özel, şunları söyledi:

"Türk töresinde düğün kutludur. Toy; birliktir, kardeşliktir, berekettir. Atalarımızın dediği gibi; 'Türk toyunda söz, kılıçtan keskin; kıldan incedir.' Bizler bugün burada yalnızca bir düğün geleneğini canlandırmıyor; bir medeniyetin kuruluş ruhunu, köklerimizi ve bizi biz yapan değerleri yeniden hatırlıyoruz."

"Nesilden nesile aktarılacak bir miras"

Yenişehir'in, cihan devletinin filizlendiği, Osman Gazi'nin 26 yıl yaşadığı kutlu bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Ercan Özel, konuşmasında Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'ya da seslenerek, "Bu düğün, iki şehrimizin tarihi ve kültürel kimliklerinin en önemli değerlerinden biri olacak ve nesilden nesile aktarılacaktır, değil mi Başkanım" ifadelerini kullandı.

"Geleneksel hale getireceğiz"

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ise, "Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. 700 yıl önce bu topraklarda geleceğe yön verecek, umut olacak yağız bir delikanlıyla güzel bir hanımefendinin izdivaç yolculuğu başlamış. ve bu yolculuğun sonunda Keles Kocayayla'da evlendiler. Bizler uzun yıllardan bu yana Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un birlikteliklerine ithafen düğünümüzü gerçekleştiriyorduk. Başkanımız Ercan Özel'le bundan 3-4 ay önce bir araya geldiğimizde, ortak bir etkinlik yapma kararı aldık. İyi ki de bu kararı almışız. Biz Kelesliler olarak burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. ve bizi geldiğimiz andan itibaren büyük bir ev sahipliğiyle misafir eden Ercan Başkanımıza ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Kocayayla Şenlikleri'nin her geçen yıl büyüdüğünü belirten Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, "Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı nedeniyle etkinliklerimizi daha güçlü kılmak ve nasıl geliştirebileceğimizi düşünmek adına adımlar attık. Bizleri 700 yıl önce yaşanmış o tarihi aşk hikayesine; Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun'un düğününe götüren Keles ve Yenişehir Belediye Başkanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

"Üç kıtaya uzanan kadim yolculuk"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır ise, "Yenişehir'den Bursa'ya, Bursa'dan İstanbul'a ve oradan üç kıtaya uzanan kadim bir yolculuğun heyecanını yaşıyoruz. Bu toprakları bizlere yurt kılan ecdadımızı rahmetle anıyorum. Bu noktada bizleri en güzel şekilde misafir eden başta Yenişehir Belediye Başkanımız Ercan Özel ve Keles Belediye Başkanımız Ali Doğru'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarihin canlandığına şahit oluyoruz'

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da şunları söyledi: "Bugün benim için gerçekten çok anlamlı bir vesileyle buradayız; tarih adeta yeniden canlandı. Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un evlilik cemiyetlerinin Yenişehir'den Keles'e uzanan serüvenini burada, belediye başkanlarımızın gayretleriyle yeniden yaşıyoruz. Tarihin canlandığına burada bir kez daha şahit oluyoruz. Yenişehir, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti; her şeyin ilkinin yaşandığı kadim bir ilçedeyiz. Dolayısıyla bu organizasyon, sıradan bir etkinlik olmanın çok daha ötesinde bir anlama sahiptir."

Program, Yenişehir Belediyesi Osmanlı Mehteri'nin konseri, Keles ve Yenişehir Halk Dansları Toplulukları ile Türk dünyasından gelen halk dansları ekiplerinin sahnelediği gösterilerle sona erdi. Etkinliğin finalinde Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'u temsilen canlandırılan çift, Tarihi Yenişehir Belediye Meydanı'ndan yerli ve milli otomobil Togg ile Keles'e uğurlandı.

Programa, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Numan Çakır, Keles Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ferit Baştürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA