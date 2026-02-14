Hece hece başladı, 70'inden sonra Kur'an-ı Kerim'i öğrendi - Son Dakika
Hece hece başladı, 70'inden sonra Kur'an-ı Kerim'i öğrendi


14.02.2026 10:10  Güncelleme: 10:14
Gaziantep'te 72 yaşındaki Mukaddes Tiryaki, kursta azimle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenerek gençlere örnek oluyor. Çocukluğundan beri hayalini kurduğu bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Tiryaki, öğrenmenin yaşı olmadığını gösteriyor.

Gaziantep'te katıldığı kursta azmederek Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenen ve en büyük hayalini gerçekleştiren 72 yaşındaki Mukaddes Tiryaki, azmiyle gençlere ve yaşıtlarına örnek oluyor.

Şahinbey ilçesinde yaşayan, 3 çocuk ve 8 torun sahibi Mukaddes Tiryaki, çocukluğundan beri Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyordu. Ancak imkanların ve şartların el vermemesinden dolayı bir türlü Kur'an-ı Kerim'i öğrenemeyen Mukaddes Tiryaki, yaşı ilerledikçe ve günlük yaşamın yoğunluğundan dolayı da bu arzusunu yerine getiremedi.

Torunları yaşındaki kadınlarla Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor

Şahinbey Belediyesi tarafından ilçenin 75.Yıl Mahallesi'nde Selçuklu Gençlik Merkezi'nde kadınlar için açılan Kur'an-ı Kerim kursuna komşusu olan arkadaşının tavsiyesiyle katılan Tiryaki, başlangıçta çok zorlansa da ilerleyen yaşına rağmen her gün düzenli olarak kursa devam etti. Torunları yaşındaki kadınlarla Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan Tiryaki, yıllar süren arzusunu 72 yaşında gerçekleştirmeyi başarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık bir yıllık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan Tiryaki, kursta kendisini daha da geliştirmeye devam ediyor ve kursunu hiç aksatmıyor. Büyük bir heyecanla elinde Kur'an-ı Kerim'i ile birlikte kursa gidip gelen Tiryaki'nin azmi ve Kur'an-ı Kerim aşkı göz dolduruyor.

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yaşının olmadığını gösteriyor

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşayan ve kurs eğitmeninin yanı sıra kurstaki kadınların da destekleri ile her gün Kuran-ı Kerim öğrenmek için derslere katılan Tiryaki, gösterdiği azim ve gayretle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin yaşının olmadığını gösteriyor.

Çocukluğundan bu yana Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin hayalini kurduğunu belirten Tiryaki, yıllar sonra hayaline ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşayan Tiryaki, küçüklükten beri Kur'an-ı Kerim okumaya hevesli olduğunu ancak köyde daha önce kurs açılmadığı için öğrenemediğini söyledi.

"Çocukken kursa gidemedik"

Bir arkadaşının tavsiyesiyle kursa katıldığını ve başlangıçta çok zorlansa da sonunda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini söyleyen Tiryaki, "Çocukken köyde ikamet ediyorduk ve bir yere gidemiyorduk. Dedemizden öğrendiğimiz bir kaç duanın dışında başka bir şey bilmiyorduk. Sadece 2-3 tane dua ve sure biliyorduk. Her hangi bir kursa gidemedik. Şimdi de kursa başladım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye karar verdim. Kur'an-ı Kerim'i bu kursta öğrendim" dedi.

"Çocukluktan beri Kur'an-ı Kerim öğrenmek içimde kaldı"

Namazını kıldığını ve hac ibadetini de yerine getirdiğini belirten Tiryaki, "Çocukluğumdan beri bende herkes gibi Kur'an-ı Kerim okumayı istiyordum. Çocukluktan beri Kur'an-ı Kerim öğrenmek ve okumak içimde kaldı. Allah'a şükürler olsun bu kursa katıldım ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Bizim dönemimizde hem bu tür kurslar yoktu hem de bu tür imkanlara sahip değildik. Rabbim nasip etti ve Kur'an-ı Kerim'i öğrendim" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim okumayı çok seviyorum"

Birçok kişinin Kur'an-ı Kerim öğrenmeye karşı isteksiz ve gayretsiz olduğu bir çağda 72 yaşında Kur'an okumayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu belirten Tiryaki, "Kur'an-ı Kerim okumayı çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim olmadan ben yaşayamam. Tek başıma da olsam sürekli Kur'an-ı Kerim okuyorum. Gece gündüz fark etmez her zaman Kur'an-ı Kerim okuyorum. Kur'an-ı Kerim benim yoldaşımdır. Rabbim bilmeyen herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

"Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeliyiz"

Gençlere ve Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen herkese Kur'an öğrenmeyi tavsiye eden Tiryaki, "Bu dünyadaki ömrümüz tamamlanacak ve sonunda hepimiz toprağın altına gireceğiz. Çocuklarımız bu dünyaları için okul okusun, üniversite okusun ve hayatlarını sürdürsünler ama Kur'an-ı Kerim'i de ahiretimiz için öğrenelim. Her insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelidir. Rabbim inşallah gençlerimize de hidayet eder ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenirler. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmeliyiz" dedi.

Kursa katılan kadınlardan Semiye Çako ise Mukaddes Tiryaki'nin azmine ve gayretine imrendiklerini belirterek, herkesi kursa davet etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel

