75 yaşındaki Mümin Yaman, mobil hizmet vererek dikiş makinası tamir ediyor - Son Dakika
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Yerel

75 yaşındaki Mümin Yaman, mobil hizmet vererek dikiş makinası tamir ediyor

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mobil hizmet veren 75 yaşındaki Mümin Yaman, ev hanımlarının dikiş makinalarını tamir ederek ekonomik ihtiyaçlarını karşılıyor. Emekli maaşının yetmediğini belirten Yaman, gençlerin bu işi yapmadığını ve ev hanımlarının dikiş makinalarını kullanmaya başladığını söyledi. Kadınlar artık evde dikiş yapmayı tercih ediyor ve makinalarını tamir ettirerek kendi işlerini yapıyorlar.

29.05.2024 13:55
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE)- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yıllardır mobil hizmet vererek dikiş makinası tamir eden 75 yaşındaki Mümin Yaman, "Kadınlar artık evinde dikiş yapıyorlar terziye götürmüyorlar. Bir paça yaptıracak pahalı geliyor. 'Makinam var tamir ettirip kendim yapayım' diyor" dedi.

Yılda iki kez Akçakoca'ya gelen Mümin Yaman, pazar yerinde ev hanımlarının dikiş makinalarını tamir ediyor. Emekli maaşının yetmediğini belirten Mümin Yaman, gençlerin bu işi yapmadıklarını belirterek hayat pahalılığı nedeniyle ev hanımlarının dikiş makinalarını kullanmaya başladıklarını söyledi.

"Yıllardır emekliyim maaş yetmiyor"

Mümin Yaman, şunları söyledi:

"İşimi severek yapıyorum ama ekonomik yönden de ihtiyacım var. Emekli maaşları yetmiyor ki çalışmayalım mı... Bize de insanların ihtiyacı var. Mobil servis yapıyoruz, dikiş nakış kurslarına gidiyoruz halk eğitim merkezlerinin makinalarını yapıyoruz. Genç yaşta emekli oldum. Ben emekli olduğumda asgari ücretin üstünde maaş alıyordum şimdi onların altına düştüm. Ben emekli olduğumda utanıyordum, adam bir ay çalışıyordu benden daha az alıyordu, şimdi ben onların altına düştüm emeklilik kurtarmıyor. Genç insanları yetiştirmeye çalışıyoruz ama gençler sıcak bakmıyorlar, yani insanlar teknolojiye uygun işlerle uğraşmak istiyorlar. Gençleri çalıştırmaya çalıştık ama gençler tercih etmiyorlar. Biz de zamanı gelince bırakacağız bu işi ama ben isterdim ki çok iyi elemanlar yetiştireyim bu iş daha ileriye gitsin.

"Kadınlar artık kendi işlerini terziye değil kendileri yapıyor"

Makinalarını getiriyorlar muayene ediyoruz bedava, fiyat veriyoruz yap derse yapıp paramızı alıyoruz. İnsanlar yenisini alamıyor. Gördüğünüz gibi tüm makinalar eski, kadınlar artık evinde dikiş yapıyorlar, terziye götürmüyorlar. Bir paça yaptıracak pahalı geliyor. 'Makinam var, tamir ettirip kendim yapayım' diyor. Evde makinanın hazır olması işlerine geliyor."

75 yaşındaki Mümin Yaman, mobil hizmet vererek dikiş makinası tamir ediyor
Kaynak: ANKA

Akçakoca, Düzce, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 75 yaşındaki Mümin Yaman, mobil hizmet vererek dikiş makinası tamir ediyor - Son Dakika

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