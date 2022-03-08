8 Marta en anlamlı program - Son Dakika
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8 Marta en anlamlı program

08.03.2022 17:09
8 Marta en anlamlı program

Delta Alfa Çorap Fabrikası ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na destek amacıyla hayrına satış yapıldı.

Delta Alfa Çorap Fabrikası ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği (DİDER) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na destek amacıyla hayrına satış yapıldı. Delta Alfa fabrikasında düzenlenen satıştan elde edilen gelir vakfa bağışlandı.

1990 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla feministler tarafından kurulan Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı bağışlar ve gönüllüler sayesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde vakfa Delta Alfa ve DİDER'den destek geldi.

Düzce'nin en çok kadın istihdamının sağlandığı Delta Alfa Fabrikası bahçesinde düzenlenen hayır çarşısında, fabrikada çalışan kadınların el emeği ve göz nuruyla yaptığı ürünler satışa sunuldu. Satışlardan elde edilen gelir ise Mor Çatı Vakfı'na bağışlandı.

DİDER Başkanı Sedat Mıhçı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Delta Alfa çalışanları ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği olarak farkındalık oluşturmak için mor çatı kadın sığınma vakfına destek amaçlı fabrikamızın bahçesinde hayır çarşısı düzenledik. Düzce'mizde en çok kadın istihdamı sağlayan fabrika olmaktan gurur duyuyoruz. Başta annelerimiz olmak üzere bütün dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz" dedi. - DÜZCE

8 Marta en anlamlı program
8 Marta en anlamlı program
8 Marta en anlamlı program

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Dünya Kadınlar Günü, Düzce, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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