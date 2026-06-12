80 ilden gazi ve şehit yakınları Şırnak\'ta bir araya geldi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği ortaklığında yürütülen "Terörsüz Türkiye Yolunda Omuz Omuza" Projesi kapsamında, 80 ilden gelen gazi ve şehit yakınları Şırnak'ta buluştu.

Şırnak Öğretmenevinde düzenlenen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 80 ilden gelen şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve beraberindeki heyet, şehit ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilenerek sohbet etti. Katılımcılarla bir araya gelen Turan, programın önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin 81 ili bugün burada. 81 ilimizden şehit yakınımız, gazimiz burada. Terör sadece Türkiye'nin meselesi değil. Dünyanın farklı yerlerinde çok farklı terör gündemleri oldu. Biliyorsunuz İngiltere'de ETA'yla, İspanya'da İRA'yla, aynı şekilde Kolombiya'da, Finlandiya'da, Endonezya'da benzer süreçler yaşandı. Fakat bir hakikati üzülerek söylemek zorundayım ki, hiçbirinin maliyeti bu kadar fazla olmadı. 40 yıldan beri, 48 yıldan beri bu topraklarda terörü konuşuyoruz. Kardeş kavgasını konuşuyoruz. Her mesele çözülür. Her konu oturulur, değerlendirilir. 48 senede çözülmeyen ne olabilir? Kolay değil farkındayız. Herkesin acısı var. Şırnak'ta hanginizin derdi yok? Evladı şehit olan, dağa kaçırılan, ekonomisi bozulan, evi yakılan. Kim kalmadı ki? Her evde bir acımız var. Türkiye'nin her şehrinde acımız var. Türkiye'mizin herkese yeten aşı var, ekmeği var. Bu huzur hepimizi kuşattığında bambaşka bir süreci yaşayabiliriz" dedi.

"Gün yumruklarımızı sıkma günü olmamalı"

En kıymetli desteğin şehit aileleri ve gazilerin desteği olduğunu belirten, Turan, "O yüzden koşarak bugün Şırnak'a geldik, heyecanla Şırnak'a geldik. Gün artık acıyı bitirme günüdür. Bahçeli'nin daveti, çok kıymetli, güçlü liderliğiyle Cumhurbaşkanımızın konuyu sahiplenmesi Türkiye'de bir başka süreci başlattı. Zorlukları var, kolay değil. Sorunlarımız var, kolay değil. İtibar etmek isteyen, bozmak isteyen var, kolay değil. Kararlıyız, bu konuda hep beraber adım atmak istiyoruz. Geçmiş tecrübelerimiz de çok kıymetli. Türkiye bunu farklı dönemlerde denedi. Mesafe aldığı oldu, alamadığı oldu. Ama o tecrübelerin hepsi önümüzde bugün. Bu bir kapanır, bir daha bu bölgede tekrar kanın, gözyaşının, terörün olduğu gündemleri düşünmek bile istemiyoruz. O yüzden herkes aynaya bakacak, çok dikkatli şekilde yola devam edeceğiz. Yarın atılan adımlarda sizi tahrik etmek isteyenler olacak. Üzmek isteyenler olacak. Kandırmak isteyenler olacak. Barış olduğunda kendisine hayat hakkı olmayanların bu süreç bozulsun diye ısrarları olacak. Cumhurbaşkanımızın kararlılığına inanıyoruz. Dünyada kim kaldı ki güçlü lider olarak? Bakın etrafınıza. Önceden sayın desem herhangi birimiz bile 10 tane Avrupa ülkesi, 20 tane dünya ülkesi sayardık, lider sayardık. Kim kaldı ya? Hadi Amerika'yı koyun bir tarafa, Çin'i koyun, Rusya'yı koyun, Erdoğan'ı koyun, ne kaldı başka? Hangi lider var risk alabilen, dünyada tavır alabilen, yönetimle ilgili iddiasını ortaya koyabilen kim kaldı? O yüzden Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın ortaya koyduğu sinerji ve iyi niyetin bu toplumun, tüm partilerimizin iyi değerlendirmesi adına düşünüyorum. Ama son 40 yılda terör var diye Sefine'ye çıkılmamış. Ama dosta düşmana haykırıyoruz, 81 ilimizin şehit yakınları, gazileri bu 40 yıllık acı hatırayı kapatmak için yarın Sefine'de tekrar besmele çekecek, hep beraber o hatırayı anmaya tekrar devam edeceğiz. ve bir daha kapanmamak üzere açacağız inşallah. Öyle bir adım atacağız ki geri dönüşü olmayacak" diye konuştu.

"Gözümüz kör, kulağımız sağır değil"

Turan, "Gözümüz kör değil, kulağımız sağır değil. Kimin ne yaptığını bilen, yanlış yapma potansiyeli olanları bilen insanlarız. Ama herkes dersini alır, yola devam ederse biz Şırnak'ın Gabar'ında petrol çıkarmaya, Cudi'de festival yapmaya devam ederiz. Biz kavga değil barış isteyen insanlarız. Kardeş olmaktan başka, omuz omuza olmaktan başka, Anadolu güneşi altında, aynı bayrak altında huzurla oturmaktan başka yolumuz yok. Herkesin herkesi kavga etmeye, toprağını almaya, savaşmaya motive ettiği bir dönemde, uluslararası hukukun yerle bir olduğu dönemde, uluslararası kurumların adeta yok olduğu dönemde, beraber olmaktan başka yerimiz, anlayışımız yok. Gidecek başka kapımız da yok. Biz bu milletin askeriyiz. Biz bu milletin evlatlarıyız. 86 milyon bu ülkede doğduk, bu ülkede öleceğiz. Hiçbir başka gidecek kapımız, yerimiz, niyetimiz yok. Bakınız değerli arkadaşlar, bugün dünyada sözü geçen dediğim gibi az ülkeden bir tanesi Türkiye" dedi.

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da yaptığı konuşmada, "Yıllarca bu bölgede biz kadınlar ağladık. Çoğu kadınımız bu topraklarda eşini şehit verdi, çoğu evladını şehit verdi. Yıllarca Şırnak hep terörle anıldı. Ama aslında Şırnak aynen Çanakkale gibi şehitler şehridir, şehitler diyarıdır. Devlet Bahçeli bir söylemde bulundu. Dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki biz terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Biz de anneler olarak diyoruz ki şehitsiz bir Türkiye, gazisiz bir Türkiye için bizler de bu işin arkasındayız" şeklinde konuştu.

Programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombol, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, 80 ilden Şırnak'a gelen şehit ve gazi aileler, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK