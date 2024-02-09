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81 yaşındaki usta ilk günkü hevesle mesleğini sürdürüyor

Yıllar önce bir dükkan açma hayaliyle başladığı mesleğinden kopamıyor

40 yıldır aynı yerde esnaflık yapan şemsiye ve bıçak ustası Erhan Erdoğan:

"Bir ustanın yaptığı işi herkesten önce kendisinin beğenmesi gerektiğini düşünüyorum"

"Şemsiye tamiri için şehir dışından bile gelenler oluyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de neredeyse yarım asırdır şemsiye tamirciliği ve bıçakçılık yapan Erhan Erdoğan, seneler önce hayaller kurarak başladığı mesleğine 81 yaşına gelmesine rağmen ilk günkü hevesle devam ediyor.

Eskişehir'de yaşayan Erhan Erdoğan, yaklaşık 40 yıldır Sıcaksular bölgesinde şemsiye tamirciliği ve bıçakçılık yapıyor. Bir ustanın yaptığı işi herkesten önce kendisinin beğenmesi gerektiğini düşünen Erdoğan, müşterilerin getirdiği şemsiye ve bıçakları yeni gibi yapıyor. 30 yaşına kadar farklı meslek alanlarıyla uğraşan Erdoğan, tecrübesi ve kentteki sayılı şemsiye tamircilerinden birisi olması nedeniyle şehir dışından da bir sürü müşteriye hitap ediyor. Ömrü el verdiğince mesleğine devam etmeyi düşündüğünü ifade eden Erdoğan, dürüst ve ahlaklı iş yapılmasının önemine dikkat çekti.

"Burada bir dükkan bulabilmek için hayaller kurdum"

Uzun yıllardır şemsiye tamirciliği ve bıçakçılık yapan Erhan Erdoğan, 30'lu yaşlarına kadar başka bir işle uğraştığını ve bir gün her şeyi geride bırakarak Sıcaksular bölgesinde dükkan açmaya karar verdiğini belirtti. 40 yıldır da aynı işletmede mesleğini devam ettirdiğini dile getiren Erdoğan, "Eskişehir'e geldiğimde Sıcaksular bölgesinde araştırma yaptım. Burada bir dükkan bulabilmek için hayaller kurdum. Allah'a çok şükür, o kurduğum hayallerin hepsini gerçekleştirmek nasip oldu. Bu dükkanda 40 yılı geçti, hala aynı yerimdeyim. Önce bıçak bilemesiyle başladım, ardından satışa başladım. Allah bize ömür verirse gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Ben ayrıca şemsiye tamiri de yapıyorum. Elimizden bir şey kurtulmaz. Rüzgar şemsiyenin düşmanıdır, hemen kırılır. Tabii şemsiye sahipleri bir arıza durumu olduğunda hemen bana geliyor. Ben de onlara tamire verdikleri şemsiyelerini ne zaman alabileceklerini söylüyorum. O gün söküp, dağıtıyorum ve yeniden topluyorum" dedi.

"Şemsiye tamiri için şehir dışından bile gelenler oluyor"

Eskişehir'de kendisinden başka şemsiye ustası görmediğini dile getiren Erdoğan, "Kurban bayramlarında bıçak bileme işleri çok yoğun olur. Hem de bildiğiniz gibi değil. Millet sıraya, kuyruğa girer. Şemsiyeye ise şehir dışından bile gelenler oluyor. Mesela geçen gün Bozüyük'ten müşterim geldi. Yanında 4 tane şemsiyesi vardı. Onları da yaptık, gönderdik. Bazen bıçak biletmeye de şehir dışından gelenler oluyor. Özellikle iş yerleri kurban kesimleri olduğu zaman poşet poşet bıçak getiriyorlar. Bu işin sırrı, dürüstlük. Dürüst olman, yaptığın işi herkesten önce kendin beğenmen çok önemli. Eğer ki kendin beğenmezsen zaten olmaz. İyi ve kaliteli yaptığın işler uzun süre devam eder. Ayrıca bir şeyi sevmezsen yapamazsın. Her alanda sevdiğin işi yapacaksın" şeklinde konuştu.