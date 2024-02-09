81 yaşındaki usta ilk günkü hevesle mesleğini sürdürüyor
Yıllar önce bir dükkan açma hayaliyle başladığı mesleğinden kopamıyor
40 yıldır aynı yerde esnaflık yapan şemsiye ve bıçak ustası Erhan Erdoğan:
"Bir ustanın yaptığı işi herkesten önce kendisinin beğenmesi gerektiğini düşünüyorum"
"Şemsiye tamiri için şehir dışından bile gelenler oluyor"
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de neredeyse yarım asırdır şemsiye tamirciliği ve bıçakçılık yapan Erhan Erdoğan, seneler önce hayaller kurarak başladığı mesleğine 81 yaşına gelmesine rağmen ilk günkü hevesle devam ediyor.
Eskişehir'de yaşayan Erhan Erdoğan, yaklaşık 40 yıldır Sıcaksular bölgesinde şemsiye tamirciliği ve bıçakçılık yapıyor. Bir ustanın yaptığı işi herkesten önce kendisinin beğenmesi gerektiğini düşünen Erdoğan, müşterilerin getirdiği şemsiye ve bıçakları yeni gibi yapıyor. 30 yaşına kadar farklı meslek alanlarıyla uğraşan Erdoğan, tecrübesi ve kentteki sayılı şemsiye tamircilerinden birisi olması nedeniyle şehir dışından da bir sürü müşteriye hitap ediyor. Ömrü el verdiğince mesleğine devam etmeyi düşündüğünü ifade eden Erdoğan, dürüst ve ahlaklı iş yapılmasının önemine dikkat çekti.
"Burada bir dükkan bulabilmek için hayaller kurdum"
Uzun yıllardır şemsiye tamirciliği ve bıçakçılık yapan Erhan Erdoğan, 30'lu yaşlarına kadar başka bir işle uğraştığını ve bir gün her şeyi geride bırakarak Sıcaksular bölgesinde dükkan açmaya karar verdiğini belirtti. 40 yıldır da aynı işletmede mesleğini devam ettirdiğini dile getiren Erdoğan, "Eskişehir'e geldiğimde Sıcaksular bölgesinde araştırma yaptım. Burada bir dükkan bulabilmek için hayaller kurdum. Allah'a çok şükür, o kurduğum hayallerin hepsini gerçekleştirmek nasip oldu. Bu dükkanda 40 yılı geçti, hala aynı yerimdeyim. Önce bıçak bilemesiyle başladım, ardından satışa başladım. Allah bize ömür verirse gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Ben ayrıca şemsiye tamiri de yapıyorum. Elimizden bir şey kurtulmaz. Rüzgar şemsiyenin düşmanıdır, hemen kırılır. Tabii şemsiye sahipleri bir arıza durumu olduğunda hemen bana geliyor. Ben de onlara tamire verdikleri şemsiyelerini ne zaman alabileceklerini söylüyorum. O gün söküp, dağıtıyorum ve yeniden topluyorum" dedi.
"Şemsiye tamiri için şehir dışından bile gelenler oluyor"
Eskişehir'de kendisinden başka şemsiye ustası görmediğini dile getiren Erdoğan, "Kurban bayramlarında bıçak bileme işleri çok yoğun olur. Hem de bildiğiniz gibi değil. Millet sıraya, kuyruğa girer. Şemsiyeye ise şehir dışından bile gelenler oluyor. Mesela geçen gün Bozüyük'ten müşterim geldi. Yanında 4 tane şemsiyesi vardı. Onları da yaptık, gönderdik. Bazen bıçak biletmeye de şehir dışından gelenler oluyor. Özellikle iş yerleri kurban kesimleri olduğu zaman poşet poşet bıçak getiriyorlar. Bu işin sırrı, dürüstlük. Dürüst olman, yaptığın işi herkesten önce kendin beğenmen çok önemli. Eğer ki kendin beğenmezsen zaten olmaz. İyi ve kaliteli yaptığın işler uzun süre devam eder. Ayrıca bir şeyi sevmezsen yapamazsın. Her alanda sevdiğin işi yapacaksın" şeklinde konuştu.
Yeniden aday olması büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kentte bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün yerel seçim olsa Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'lik kısım da oy vermeyeceğini ifade etti.
Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen ve aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Tutukluluk hali devam eden Erzan'ın, bu kişileri yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.
Sancaktepe'de 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü de sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti.
Başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı çalındı. Yayınlanan mesajlarda Sürmeli'nin daha önce genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı söylentilerine yer verildi.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Son Dakika › Yerel › 81 yaşındaki usta ilk günkü hevesle mesleğini sürdürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?