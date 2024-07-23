82 Yaşındaki Berber İbrahim Şen, Mesleğini Sürdürüyor - Son Dakika
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82 Yaşındaki Berber İbrahim Şen, Mesleğini Sürdürüyor

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Eskişehir'e gezmek için gelen İbrahim Şen, beğendiği dükkanda 57 yıldır berberlik yapmaktadır. Okuyamadığı için çıraklık yapmaya mecbur kalan Şen, çocuklarını da meslek sahibi yapmıştır. Emekli olmasına rağmen hala çalışmaya devam eden Şen, berberlik mesleğinin ölmeyecek bir meslek olduğunu ve gençlere okumalarını tavsiye etmektedir.

23.07.2024 10:47
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82 yaşına rağmen hala ilk günkü hevesle berberlik mesleğini sürdürüyor

Gezmek için geldiği Eskişehir'de beğenip tuttuğu dükkanda yarım asrı devirdi

Okuyamayıp mecburen çıraklığını yaptığı berberlik ile çocuklarını meslek sahibi yaptı

Berber İbrahim Şen:

"Ben okuyamadığım için çıraklık yapmaya mecbur kaldım"

"Emekliliğime rağmen devam ediyorum"

"Berberlik ölecek bir meslek değil"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'e 25 yaşındayken gezmek için geldiği sırada beğenip tuttuğu ve 57 yıldır işletmeyi sürdürdüğü dükkanını 82 yaşına gelmesine rağmen bırakmayan İbrahim Şen, berberlik zanaatını yaşatmaya çalışıyor.

Afyonkarahisar'da doğup büyüyen 73 yıllık berber İbrahim Şen, ilk olarak 25 yaşındayken Eskişehir'e geldi. Gezmek için turist olarak uğradığı Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde boş bir dükkanı görüp beğenen Şen, orayı tutup kendi işletmesine çevirmeye karar verdi. O günden bu yana yaklaşık 57 yıldır aynı dükkanda zanaatını icra eden usta berber, 82 yaşına gelmesine rağmen hala mesleğini bırakmadı. Kendisinin okuyamayıp 9 yaşında çıraklığına başladığı meslek ile kendi çocuklarını da okutup iş sahibi yapan İbrahim Şen, ömrünün yettiği sürece kimseye yük ve muhtaç olmamak için esnaflık hayatına devam etmek istediğini belirtti. Kendisi gibi esnaf olmayı düşünen gençlere yönelik tavsiyeler de veren Şen, berberliğin gelecek yıllarda ölmeyecek bir meslek olduğuna ve hatta doktorlardan bile daha değerli olabileceklerini dikkat çekti.

"Ben okuyamadığım için çıraklık yapmaya mecbur kaldım"

Berberlik hayatıyla ilgili bilgilere değinen ve gençlere yönelik tavsiyeler veren usta berber İbrahim Şen, "Ben Afyonkarahisar'da doğdum. Çıraklığımı da orada yaptım. 1967 yılında Eskişehir'e geldim, burayı açtım. O günden bugüne burada devam ediyorum. Oradayken 8-9 yaşımda çıraklığa gittim, yetiştim. Askere gidip geldikten sonra Eskişehir'i gezmek istedim. Gezerken boş bir dükkan bulunca açtık, 1967 yılından beri çalıştırıyoruz. Ben okuyamadığım için çıraklık yapmaya mecbur kaldım. Sonra çocuklarım oldu. Onları okutmak için çok uğraştım. Hepsi okudular ve mesleklerini ellerine aldılar. Kendi primimi yatırdım, emekli oldum. Emekliliğime rağmen devam ediyorum. Genç çocuklara da okumalarını tavsiye ediyorum. Okumak çok güzel bir şey. Berberlerde de sabreden ileride çok kıymetli olur. Şimdi çırak yok, gelmiyor. Çalıştırmak için kalfa bulamıyorsun. Çocuklar 7 yaşında ilkokula başlıyor. Ortaokul ve liseyi bitiresiye kadar en aşağı 20 yaşına geliyor. O saatten sonra da sana hizmet etmek istemiyorlar. Berberlik ölecek bir meslek değil. İleride doktorlardan çok değerli olurlar. Neden? Arkadan yetişmiyor. Bir insanın 60 sene aynı dükkanda oturması kolay değil. Ben çalışmayı severim. Çalıştığım zaman rahat ediyorum. Kimseye yük olmak istemem. Dükkanımda seve seve çalışıyorum. Allah izin verirse çalışmaya da devam edeceğim. Sağlığım da iyi. Çoluğa çocuğa, kimseye muhtaç olmadan devam etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 82 Yaşındaki Berber İbrahim Şen, Mesleğini Sürdürüyor - Son Dakika

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