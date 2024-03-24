85 Yaşındaki Vatansız Adam Kimliğine Kavuştu - Son Dakika
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85 Yaşındaki Vatansız Adam Kimliğine Kavuştu

85 Yaşındaki Vatansız Adam Kimliğine Kavuştu

Foça'da yaşayan 85 yaşındaki Besim Güven, 7 yaşındayken Yunanistan'dan Türkiye'ye göç ettiğini ve kimlik alamadığı için 25 yıl boyunca vatansız olarak yaşadığını belirtti. Kimliğine kavuştuktan sonra askere giden Güven, şu anda arıcılıkla uğraşmaktadır.

24.03.2024 10:54  Güncelleme: 10:55
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İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Besim Güven, 7 yaşındayken Yunanistan'dan Türkiye'ye göçmen olarak geldiklerini ve kimlik alamadığından dolayı 25 yıl vatansız olarak yaşamak zorunda kaldığını belirterek, "25 yıl vatansız olarak yaşadıktan sonra kimliğime kavuştum, vatandaş olduktan sonra askere çağrıldım üç çocuğu ve hanımı bırakıp askere gittim" dedi.

Türk vatandaşı olmak için 25 yıl bekleyen Besim Güven (85), ailesi ile birlikte çok küçük yaşlarda Bulgaristan'dan Yunanistan'a ve Yunanistan'dan da Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Burada yaşamaya başlayan ve hayatının geri kalanını Foça'nın Yeni Foça Mahallesinde geçirmek isteyen Besim Güven, "Bir dönem İzmir'de terzilik yaparak geçimimi sağladım. 13 yaşında başladığım terzilik mesleğini 58 yaşına kadar yaptım mesleğimin zirvesine çıktım daha sonra arıcılık işi ile uğraştım. Şimdilerde arıcılık mesleğini sadece hobi olarak yapıyorum herhangi bir ticari beklentim yok" dedi

"25 sene vatansız olarak yaşadım bu memlekette"

Türkiye'ye göçmeden 80 yıl önce ailece çok zor yıllar geçirdiklerini belirten Güven, "Bulgaristan'dan Yunanistan'ın Gümülcine bölgesine göçtüğümüz yılları hatırlıyorum, 3 yıl kadar Gümülcine'de yaşadık, Almanların ikinci dünya savaşını kaybettikten sonraki çekilme döneminde bizde ailece bir fırsatını bulup kayık kiralayıp Meriç nehrinden Türkiye'ye geçtik Edirne'ye geldik. Edirne'de bizi karşıladılar, dayımı Tire'de bulduk. Yunanistan tebaalı olduğumuzdan bize kimlik verilmedi. Ben 25 sene vatansız olarak yaşadım bu memlekette. Geldiğim tarihten itibaren vatandaşlık vermediler. Devletler arası anlaşmalar varmış bu sebeple kimlik alamadım" dedi.

"Daktilocu sayesinde kimliğime kavuştum"

Yıllarca vatandaşlık alabilmek için mücadele verdiğini belirten Besim Güven, "O zamanlar hukuksal açıdan pek fazla bilgimiz yoktu, o zamanlar kimse pek bilgi sahibi değildi. Şu işlemleri yaparsan vatandaş olursun diyen de çıkmadı. En sonunda daktilocunun biri, daktilo yazdırırken 'Ya sen evlensene' dedi bana. Ben de 'ya ben evliyim üç tane de çocuğum var' dedim. Daktilocu da bana ya sen neden müracaat etmiyorsun ben evlendim diye dedi. Ben de hemen Ankara içişleri bakanlığına bir mektup gönderdim nüfuslarımız 15 gün sonra geldi" dedi.

"Kimliğim çıktı, üç çocuğu ve hanımı bırakıp askere gittim"

Kimliğine kavuştuktan sonra üç çocuğu ve eşini bırakıp askere giden Besim Güven, "25 yıl vatansız olarak yaşadıktan sonra kimliğime kavuştum, vatandaş olduktan sonra askere çağrıldım üç çocuğu ve hanımı bırakıp askere gittim" dedi - İZMİR

Kaynak: İHA

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