87 puanla atanamayan FETÖ mağduru öğretmen, diploması ile simit satıyor - Son Dakika
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Yerel

87 puanla atanamayan FETÖ mağduru öğretmen, diploması ile simit satıyor

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Malatya'da yaşayan Biyoloji Öğretmeni Serkan Çetin, FETÖ'nün soruları çaldığı 2010'da girdiği sınavdan 87 puan almasına rağmen atanamadı. Çetin şimdi üniversite diploması ile sokak sokak dolaşarak simit satıyor.

11.09.2024 01:22
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87 puanla atanamayan FETÖ mağduru öğretmen, diploması ile simit satıyor

MALATYA - Malatya'da yaşayan Biyoloji Öğretmeni Serkan Çetin, FETÖ'nün soruları çaldığı 2010'da girdiği sınavdan 87 puan almasına rağmen atanamadı. Çetin şimdi üniversite diploması ile sokak sokak dolaşarak simit satıyor.

Malatya'da yaşayan 42 yaşındaki Serkan Çetin, 2005 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra KPSS sınavlarına hazırlandı. 2008 yılında girdiği sınavdan 85 alan Çetin, atanamayınca 2010'da yeniden sınava girdi ve bu sefer de 87 puan aldı. Yüksek puan almasına rağmen o dönem FETÖ'nün soruları çalması nedeniyle mağdur olduğunu ve atanamadığını ifade eden Çetin, o gün bugündür çok sevdiği biyoloji öğretmenliğine atanmak için bekliyor. Bu sırada boş durmayan Çetin, simitçiliğe başlayarak kentte kısa sürede diplomalı simitçi olarak tanındı. Üniversite diploması ile birlikte sokak sokak gezerek simit satan Çetin'e vatandaşların da ilgisi bir hayli fazla.

Her kesimden destek gören biyoloji öğretmeni Çetin'e vatandaşlar da simit alarak destek verirken bir an önce mesleğine başlamasını temenni ediyorlar. Başarılı bir üniversite hayatı geçirdikten sonra atanmak için beklerken o dönem Fetullahçı Terör Örgütü'nün soruları çalarak kendi adamlarını atadığını belirten Serkan Çetin, hakkının verilmesini istiyor.

Diploması ile simit satarak geçindiğini belirten Çetin, 6 Şubat depremlerinin ardından evinin yıkıldığını ve konteyner kentte kaldığını söyledi. Şehri hiç terk etmeyi düşünmediğini ifade eden Çetin, vatandaşların da artık kendisini diplomalı simitçi olarak tanıdığını ve destek olduklarını söyledi. Çok sevdiği biyoloji öğretmenliğine başlamak için her gün umutla beklediğini ifade eden Çetin, okulların açıldığı bugünlerde öğretmenlik hayalinin hiç bitmediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Malatya, Güncel, Eğitim, Yerel, Yaşam, Simit, Son Dakika

Son Dakika Yerel 87 puanla atanamayan FETÖ mağduru öğretmen, diploması ile simit satıyor - Son Dakika

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