9. Uluslararası Edirne Maratonu 2024'te Selimiye Meydanı'nda Gerçekleşecek

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(EDİRNE)- Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, bugün Selimiye Meydanı'nda basın açıklamasında bulundu. Maratonun 2 yıl aradan sonra tekrar başlangıç ve bitiş noktasının Selimiye Meydanı olacağını ifade etti. Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu yıl yine Edirne'nin sembolü Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin gölgesinde etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Başlangıç ve bitiş noktası, ödül töreni alanı, sporculara malzeme dağıtımının yapılacağı etkinlik alanı Selimiye Meydanı olmuştur. Sporculardan bu konuda talepler vardı. Karaağaç çok güzel bir alan ama sporcular konaklamadan sonra sabah etkinlik alanına ulaşırken problemler yaşıyordu. Organizasyon 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Selimiye'den başlayacak maratonda atletler tarihi köprüleri geçip Pazarkule Sınır Kapısı'nda yine sembolik çıkış olacak. Sporcular Pazarkule'deki Türkiye yazısının altında fotoğraf vermeyi çok seviyorlar."