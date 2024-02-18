9 Yaşındaki Poyraz, Datça Badem Çiçeği Festivali\'nde Jüri Özel Ödülü Aldı

Kendi tarifiyle katıldığı yarışmada 9 yaşındaki Poyraz, jüri özel ödülünün sahibi oldu
Datça Badem Çiçeği Festivali, yemek yarışmalarının finaliyle sona erdi
MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde Şubat ayında açan badem çiçekleri için düzenlenen ve dört gün süren 'Datça Badem Çiçeği Festivali', yemek yarışmalarının finaliyle sona ererken, kendi tarifi "Çikolatalı bademli ekmek tatlısı" ile yemek yarışmasına katılan 9 yaşındaki Poyraz Aya Akyürek, jüri özel ödülünün sahibi oldu.
Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 5.'si düzenlenen Badem Çiçeği Festivali, yemek yarışmalarının finaliyle sona erdi. Yoğun katılımın olduğu festivalde renkli görüntüler ortaya çıkarken, yarışmalara katılan vatandaşlar ise birbirleriyle kıyasıya yarıştı. "Yerel otlarla yapılan soğuk yemekler", "Bademli tatlılar" ve "Bademli soğuk yemekler" olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen yemek yarışmasında, ilk 3'e girenler ödüllerine kavuştu. Yaşının küçük olması dolayısıyla doğrudan yarışma kategorilerine katılamayan 9 yaşındaki Poyraz Aya Akyürek ise festivalde dikkatleri üzerine çekti. "Kendi tarifim" dediği çikolatalı bademli ekmek tatlısı ile yarışmaya hazırlanan minik Poyraz'a jüri özel ödülü verildi.
Jüri özel ödülünü kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden 9 yaşındaki Poyraz Aya Akyürek; "Çikolatalı bademli ekmek tatlısı yaptım. Tarifimi kendim tasarladım. Ekmekten bir kaç parça kopart. Çikolatayı süt ve badem unuyla erit. Ekmeğin üstüne sür ve süsle. O şekilde oluyor tatlı. Ödül kazandığım için çok mutluyum" dedi.
Üç ayrı kategoride düzenlenen yemek yarışmalarında birbirinden lezzetli yemeklerin yarıştığı festivalde, jüri üyeleri tarafından birinciler belirlendi. Yerel Otlarla Yapılan Soğuk Yemekler kategorisinde Cemre Taşkın Eskici, Bademli Soğuk Yemekler kategorisinde Arda Aydınalp ve Bademli Tatlılar kategorisinde ise Oylum Akyürek birinci oldu. Yemek yarışmalarının yanı sıra En İri Badem yarışmasında Kerem Yılmaz, En Hızlı Badem Kırma yarışmasında 2 dakikada 61 badem kıran Hicran Damarlı ve En Bakımlı Bahçe yarışmasında ise Ummuhan Yılmaz birinci oldu. Gerçekleştirilen ödül töreni ile festival sona ererken, yarışmalarda ilk 3'e giren yarışmacılar da ödüllerine kavuştu.
Son Dakika › Yerel › 9 Yaşındaki Poyraz, Datça Badem Çiçeği Festivali'nde Jüri Özel Ödülü Aldı - Son Dakika
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