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90 yaşındaki Fatma Nine, 5 yıl sonra belediye başkanını ziyaret ederek dua etti - Son Dakika
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90 yaşındaki Fatma Nine, 5 yıl sonra belediye başkanını ziyaret ederek dua etti

2019 yılında köyündeki şehitliğin bakımı için belediye başkanından yardım isteyen 90 yaşındaki Fatma Nine, 5 yıl sonra başkanı ziyaret ederek ona dua etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada belediye başkanı, bu güzel olayın dünyada başka bir şeyden daha güzel olamayacağını belirtti. Başkan Aydın, Fatma Nine'nin hayır duasını alarak gününe başladıklarını ve büyüklerin duasıyla millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

90 yaşındaki Fatma Nine, 5 yıl sonra belediye başkanını ziyaret ederek dua etti
28.12.2023 - 12:31,
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2019 Yılında köyündeki Şehitliğin bakımı için Belediye Başkanı Davut Aydın'dan yardım isteyen Fatma Nine 5 yıl sonra başkanı ziyaret ederek ona dua etti.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada konuşan Belediye Başkanı Aydın, " Dünya'da bundan başka güzel bir şey olabilir mi? Rabbim kendisinden razı olsun" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kızılköy'de yaşayan 90 yaşındaki Fatma Nine, 2019 yılı Nisan ayında bastonu ile belediyeye gelerek, köyde mezarı bulunan Çanakkale şehidinin kabrinin düzenlemesi için yardım istemesi ile Türkiye gündemine düşmüştü. 5 yıl sonra tekrar Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ı makamında ziyaret ederek dua ederek hayırlı hizmetler yapmasını diledi. Fatma Uğurlu,"Beş yıl önce başkana gelerek köyümüzdeki şehitliğimizin düzenlemesi için yardım istemiştim oda anında orasını yaptırdı.Sonra beni şehitliğimize götürdü. Çok mutlu oldum.Şimdi kendisini ziyaret ederek ona dua ettim.Yolu açık olsun" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Kızılköy Mahallesi'nden ziyaretimize gelen 95 yaşındaki Fatma Nine'mizin hayır duasını alarak günümüze başladık. Gönülden gelerek yapılan her şey gönülleri fetheder. Büyüklerimizin duası ile milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Fatma Uğurlu ninemize sağlık sıhhat diliyorum. Kendisi ile göreve yeni geldiğimizde tanışmıştık o zaman bizlerden köyündeki Şehitlik için istekleri olmuştu. Bizlerde onun bu emrini hemen yerine getirmenin mutluluğunu yaşamıştık. Rabbim kendisine hayırlı ömürler versin" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 90 yaşındaki Fatma Nine, 5 yıl sonra belediye başkanını ziyaret ederek dua etti - Son Dakika


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