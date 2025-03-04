90 Yaşındaki Hasta Hava Ambulansı ile İstanbul'a Sevk Edildi - Son Dakika
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Yerel

90 Yaşındaki Hasta Hava Ambulansı ile İstanbul'a Sevk Edildi

Bitlis'te solunum sıkıntısı çeken 90 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla İstanbul'a gönderildi.

04.03.2025 15:54
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Bitlis'te hava ambulansı 90 yaşındaki hasta içi havalandı

BİTLİS - Bitlis'te 90 yaşındaki hasta hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.

Bitlis'te yaşayan kanaat önderi Hikmet Kuşçuoğlu solunum sıkıntısı ve bilinç bulanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisi Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan Kuşoğlu, yapılan hızlı tıbbi müdahale ile stabil hale getirilerek yoğun bakıma alındı. Burada tedavisi devam eden hastanın sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hastaya uygun 3. basamak yoğun bakım yatağı temin edildi. Bitlis İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde hasta için hava ambulansı tahsis edildi. Süreci yakından takip eden İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş hastanın nakil işlemlerinin hızlı bir şekilde organize edilmesi noktasında yoğun çaba sarf etti. Hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edilen hastanın tedavisine Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor.

Kaynak: İHA

Bilinç Bulanıklığı, Acil Durum, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 90 Yaşındaki Hasta Hava Ambulansı ile İstanbul'a Sevk Edildi - Son Dakika

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