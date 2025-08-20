92 Yaşındaki Eski Askerin Kuzey Kore'ye Dönüş Girişimi Engellendi - Son Dakika
92 Yaşındaki Eski Askerin Kuzey Kore'ye Dönüş Girişimi Engellendi

20.08.2025 12:53
42 yıl hapis yatan Ahn Hak-sop, Güney Kore'den Kuzey Kore'ye dönmek istedi ama askerler tarafından durduruldu.

Güney Kore'de 42 yıl hapis yatan 92 yaşındaki eski Kuzey Kore askeri Ahn Hak-sop'un sınırdaki Birleşme Köprüsü'nden geçerek Kuzey Kore'ye dönme girişimi, Güney Kore askerleri tarafından engellendi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerginlik gündemdeki tazeliğini korurken, Güney Kore ilginç bir girişime sahne oldu. Kore Savaşı'nda Kuzey Kore ordusunda görev yaparken yakalanan ve bu nedenle Güney Kore'de vatana ihanet suçundan 42 yıl hapis yatan 92 yaşındaki Ahn Hak-sop, Paju kentindeki Birleşme Köprüsü'ne gelerek Kuzey Kore'ye dönmeyi denedi. Destekçileri ile birlikte kontrol noktasındaki askerler tarafından uyarılan ve geçişine izin verilmeyen Ahn, 10 dakika süren girişiminden vazgeçtikten sonra sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Kore'ye iade edilme talebinde bulunmuştu

Kore Savaşı sonrası yıllarda Kuzey Kore'ye bağlılığından vazgeçmediği için uzun süre hapis yatan kişileri ifade eden "fikirlerinden vazgeçmeyen uzun süreli mahkümlar" arasında yer alan Ahn, hapisten çıktıktan sonra işkence ve şiddete maruz kaldığını ve ağır bedeller ödediğini söylemişti. Buna rağmen Güney Kore'de kalan Ahn, ABD askerleri ülkeyi terk edene dek mücadelesini sürdüreceğini açıklamıştı. Aralarında Ahn'ın da bulunduğu 6 yaşlı eski Kuzey Koreli asker ve casus, kısa bir süre önce Güney Kore hükümetinden Kuzey'e iade edilme talebinde bulunmuştu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, iade sürecinin Kuzey Kore ile istişareyi gerekli kıldığı ve zaman gerektirdiği belirtilmişti.

Benzer durumdaki 63 mahkum Kuzey Kore'ye iade edilmişti

Güney Kore, 2000 yılında dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Kim Dae-jung'un politikaları çerçevesinde yapılan anlaşma uyarınca 63 "fikirlerinden vazgeçmeyen uzun süreli mahküm"u Kuzey Kore'ye iade etti. Ancak Seul yönetimi, o tarihten bu yana başka iade gerçekleştirmedi. - SEUL

Kaynak: İHA

