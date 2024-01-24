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94 yaşındaki Kore Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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94 yaşındaki Kore Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'de yaşadığı evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 94 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Karakaş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Denizli'de yaşayan son 8 Kore Gazisinden biri olan Karakaş'ın cenazesi Asri Mezarlık Gaziler mezarlığına defnedildi.

94 yaşındaki Kore Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
24.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:25
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94 yaşındaki Kore Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ - Denizli'de yaşadığı evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 94 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Karakaş, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'de yaşayan son 8 Kore Gazisinden biri olan Selahattin Karakaş (94), Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşadığı evinde yaşlılığa bağlı kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Kore gazisi Karakaş, bugün Asri Mezarlık İçi Camiide düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazi'nin cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karakaş'ın cenazesi Asri mezarlık Gaziler mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, 94 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Karakaş'ın hayatını kaybetmesi ile birlikte Denizli'de yaşayan 7 Kore Gazisi kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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