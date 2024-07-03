A Milli Futbol Takımı Avusturya\'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Eyüpsultan'da üç farklı noktaya kurulan dev ekranlardan maçı seyreden vatandaşlar çeyrek finale çıkmanın sevincini hep birlikte yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Leipzig kentinde bulunan Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1'inci ve 59'uncu dakikalarda Merih Demiral attı.

3 farklı noktaya dev ekran kuruldu

Maç Eyüpsultan Belediyesi'nin Yeşilpınar Bölge Parkı ve Kemerburgaz Yaşam Parkı'na kurduğu dev ekranlardan canlı olarak yayınladı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Artİstanbul Feshane bahçesine maç yayını için dev ekran kurdu.

Eyüpsultanlılar, Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yönettiği maçı heyecanla seyrederken, Milli Takım'ın attığı gollerle büyük coşku yaşadı. Maç sonunda ise çeyrek finale yükselmenin sevincini meşaleler yakarak kutladı. - İSTANBUL