A.Ü İlahiyat Fakültesi öğrencileri 93 Harbi'ni ziyaret etti

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Atatürk Üniversitesi (A.Ü) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, 147 yıl önce 93 harbinin yaşandığı tabyaları ziyaret ederek, 1877-1878 yıllardın gerçekleşen Osmanlı Rus Savaşı'nı yad ederek ruhen yaşadılar.

A.Ü Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ömer Özden, derslerini sınıf dışında anlatmaya devam ediyor. Bu kapsamda bahar dönemindeki üçüncü saha dersini 93 Harbinin Doğu cephesinde Erzurum dadaşlarının kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı demeden koştukları ve 1877 yılının 8 Kasım'ını 9 Kasım'a bağlayan gece destan yazarak zafer kazandıkları Aziziye Tabyası'nda işledi. Öğrencilerini, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın tahsis ettiği otobüsle Aziziye Tabyası'na götüren Özden, 93 harbinde burada neler yaşandığını şehrin lisanslı tarih rehberi Abdurrahman Zeynal anlattı. Aziziye tabyalarındaki derse Erzurum Tarih Derneği üyeleri de katıldı.

Bu anlatımdan sonra Prof. Dr. Özden, derslerini bu tarzda işlemesinin ana nedeni olarak gençlerde bir milli tarih bilinci oluşturmak olduğunu ifade etti.

Aziziye tabyasında 147 yıl önce yaşanan savaşın ve kazanılan zaferin bu tabyada ya balmumu maketlerle ya da dijital olarak canlandırılması ve bu tabyanın tıpkı Çanakkale kara savaşlarının yapıldığı Gelibolu'da ve Edirne'deki Şükrü Paşa Tabyası gibi savaş müzesi haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Erzurum'da bulunan 21 tabyanın mutlaka koruma altına alınarak birbirine yakın tabyalar arasında ring seferleri başlatılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özden, Erzurum turizminin daha fazla geliştirilmesi için çalışmalar yapılmasının da yetkililere duyurulması gerekliliğini bir kez daha dile getirdi. - ERZURUM