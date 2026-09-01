AB, Brezilya'nın antibiyotik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Eylül'de tavuk, sığır eti, yumurta ve bal ithalatını askıya alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Brezilya'nın antibiyotik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Eylül'de tavuk, sığır eti, yumurta ve bal ithalatını askıya alıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, Brezilya'nın antibiyotik kullanımına ilişkin sağlık kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 Eylül Perşembe gününden itibaren tavuk, sığır eti, yumurta ve bal ithalatını geçici olarak askıya alma kararı aldı. Karar, Brezilya'nın AB'nin antimikrobiyal dirençle mücadele stratejisine uygun güvence sunmaması nedeniyle alındı; yetkililer, standartların karşılanması durumunda ithalatın yeniden başlayabileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brezilya'nın antibiyotik kullanımına ilişkin sağlık kurallarına uymadığı gerekçesiyle tavuk, sığır eti, yumurta ve bal ithalatını 3 Eylül Perşembe gününden itibaren geçici olarak askıya alacağını açıkladı.

Brezilya'da hayvancılık sektörünü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brezilya'dan yapılan tavuk, sığır eti, yumurta ve bal ithalatını 3 Eylül Perşembe gününden itibaren geçici olarak askıya alacağını duyurdu.

AB Komisyonu, kararın gerekçesini Brezilya'nın antibiyotik kullanımına ilişkin sağlık kurallarına uyum sağlamaması olarak açıkladı. Komisyon, ülkede hayvancılık sektöründe büyüme amaçlı antibiyotik kullanımının engellenmediğini ve AB'nin "antimikrobiyal dirençle mücadele" stratejisine uygun güvence sunmadığını aktardı.

Yetkililer, gerekli standartların karşılandığının kanıtlanması halinde ithalatın yeniden başlayabileceğini bildirdi.

Denetimler sürüyor, bazı ürünlerde süreç daha hızlı işleyebilecek

Fransız basınına göre; özellikle kanatlı eti ve bal için yürütülen denetimler, cuma günü tamamlanacak. Sonuçların olumlu olması halinde bu ürünler, ihracatının yakın gelecekte yeniden başlayabilecek. Sığır eti için ise sürecin daha uzun sürmesi bekleniyor. AB, hayvanların tüm yaşam döngüsüne ilişkin antibiyotik kullanım kayıtlarının eksiksiz sunulmasını istiyor. Bu nedenle Brezilya'nın gerekli uyumu belgelemesinin aylar sürebileceği belirtiliyor.

Ticari etkiler ve siyasi arka plan

Brezilya, AB'nin en büyük et tedarikçilerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2025 yılında Birlik ülkelerine 92 bin ton sığır eti ihraç eden Brezilya'nın bu askıya alma kararından ciddi ekonomik darbe olacağı belirtiliyor. AB'nin bu adımı, Ocak 2026'da imzalanan AB-Mercosur Serbest Ticaret Anlaşması sonrasında yükselen tarım sektörü tepkilerine de bir yanıt niteliği taşıdığı iddia ediliyor. Başta Fransa olmak üzere Avrupa çiftçileri, Brezilya'daki üretim şartlarının AB standartlarıyla uyumsuz olduğunu uzun süredir dile getiriyordu. Bu kararla AB'nin Avrupalı çiftçilere gerekli denetimlerin yapıldığı mesajı vermek istediği yorumları yapılıyor.

"Antimikrobiyal direnç AB'nin kırmızı çizgisi

AB Komisyonu söz konusu karara gerekçe olan denetimlerin AB için vazgeçilmez olduğunu belirtiyor. AB hayvancılıkta antibiyotik kullanımını sıkı şekilde denetleyen bir bölge olmaya devam ediyor. Antimikrobiyal direnç, küresel ölçekte yılda milyonlarca ölümle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle Brüksel, Brezilya'dan gelen ürünlerde bu kriterleri arıyor. AB'nin aldığı askıya alma kararı, hem halk sağlığı hem de tarımsal rekabet açısından stratejik bir hamle olarak görülüyor. AB yetkilileri, Brezilya'nın gerekli uyumu sağlaması halinde ithalatın yeniden başlayabileceğini belirtiyor, ancak net bir takvim sunmaktan kaçınıyor.

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Dış Politika, Antibiyotik, Antibiyotik, Brezilya, Ekonomi, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AB, Brezilya'nın antibiyotik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Eylül'de tavuk, sığır eti, yumurta ve bal ithalatını askıya alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

15:56
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
15:09
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler Domateslerden yasaklı madde çıktı
5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 16:01:00. #7.13#
SON DAKİKA: AB, Brezilya'nın antibiyotik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 Eylül'de tavuk, sığır eti, yumurta ve bal ithalatını askıya alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement