AB Heyeti, Aydın'da Kuru İncirde Aflatoksin Kontrollerini Yerinde İnceliyor - Son Dakika
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AB Heyeti, Aydın'da Kuru İncirde Aflatoksin Kontrollerini Yerinde İnceliyor

AB Heyeti, Aydın\'da Kuru İncirde Aflatoksin Kontrollerini Yerinde İnceliyor
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Avrupa Birliği Misyon Heyeti, Aydın'da kuru incirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunu önlemeye yönelik kontrol sistemlerini değerlendirmek üzere incelemelere başladı.

Avrupa Birliği (AB) Misyon Heyeti, Aydın'ın önemli tarımsal ürünlerinden olan kuru incirde aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesine yönelik uygulanan kontrol sistemlerini değerlendirmek üzere Aydın'da incelemelerde bulundu.

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG SANTE) Sağlık ve Gıda Denetimleri ve Analizleri Müdürlüğü tarafından yürütülen "AB'ye İhraç Edilecek Antepfıstığında Aflatoksin ve Kuru İncirde Aflatoksin/Okratoksin Kontaminasyonuna Yönelik Mevcut Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi (2026-0125)" misyonu kapsamında Aydın'a gelen AB Misyon Heyeti ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz'in yanı sıra il müdür yardımcıları, ilgili şube müdürleri, teknik personel ve AB Misyon Heyeti katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, Aydın incirinde aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmelerde, incirin üretim aşamasından işlenmesine ve ihracatına kadar geçen süreçte uygulanan kontrol ve denetim mekanizmaları ile gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler değerlendirildi. AB Misyon Heyetinin Aydın programı kapsamında gerçekleştireceği kurum, işletme, üretici ve laboratuvar ziyaretleri için de gerekli planlama ve koordinasyonun sağlandığı bildirildi. Ziyaretlerin etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili birimler tarafından hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Toplantıda ayrıca Aydın incirinin uluslararası pazarlardaki güvenilirliğinin korunması, gıda güvenilirliğinin sürdürülebilmesi ve Türkiye'nin incir ihracatının daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesi konularında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Aydın incirinin kalite ve güvenilirliğinin korunması ile ülkenin ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AB Heyeti, Aydın'da Kuru İncirde Aflatoksin Kontrollerini Yerinde İnceliyor - Son Dakika

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