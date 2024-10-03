AB, Lübnan'a 30 Milyon Euro İnsani Yardım Gönderiyor - Son Dakika
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Yerel

AB, Lübnan'a 30 Milyon Euro İnsani Yardım Gönderiyor

AB, Lübnan'a 30 milyon euroluk insani yardım paketi ile toplam yardımı 104 milyon euroya çıkaracak.

03.10.2024 14:17
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'a 30 milyon euroluk insani yardımda bulunulacağını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Lübnan'a yeni insani yardım paketini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan von der Leyen, "AB, Lübnan'a yönelik insani yardımlarını bu yıl 100 milyon euronun üzerine çıkarıyor. Yeni 30 milyon euroluk paket sivillerin çok ihtiyaç duydukları yardımı almalarını sağlayacaktır. Bir kez daha Lübnan sınırında ve Gazze'de ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"AB'nin sağladığı toplam insani yardım 104 milyon euroyu aşmaktadır"

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada ise, "Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmaların tırmanması devam ederken, Avrupa Komisyonu bugün Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak üzere 30 milyon euroluk bir insani yardım daha açıkladı. Bu yardım, 29 Eylül'de duyurulan 10 milyon euroya ek olarak yapılmakta ve AB'nin bu yıl ülkeye sağladığı toplam insani yardım 104 milyon euroyu aşmaktadır" denildi.

Yeni yardım paketinin içeriğinin de belirtildiği açıklamada, "Bu yeni acil yardım paketi, diğer temel desteklerin yanı sıra acil gıda yardımı, barınma ve sağlık hizmetleri sağlayacaktır. Komisyon ayrıca AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Beyrut'a maddi yardım ulaştırılmasını da kolaylaştırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lübnan'daki çatışmalar nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir nüfus göçünün tetiklendiği ve siviller arasında binlerce can kaybı ile yaralanma yaşandığı kaydedildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Politika, Lübnan, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel AB, Lübnan'a 30 Milyon Euro İnsani Yardım Gönderiyor - Son Dakika

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